Bankruptcy Amendment Bill: కొత్త దివాలా చట్టంతో కార్మికులకే మొదటి ప్రయోజనం
Bankruptcy Amendment Bill: లోక్సభ దివాలా చట్టాన్ని సవరించే బిల్లును ఆమోదించింది. ఇకపై, ఒక కంపెనీ దివాలా తీస్తే, దాని ఆస్తుల అమ్మకం ద్వారా వచ్చిన సొమ్మును మొదట కార్మికులు, ఉద్యోగుల బకాయి జీతాలు, ఇతర చెల్లింపులు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఆ తర్వాతే ఇతరులకు చెల్లింపులు చేస్తారు.
పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా సోమవారం ఈ బిల్లుపై జరిగిన చర్చకు స్పందిస్తూ, దివాలా ప్రక్రియలో కార్మికుల ప్రయోజనాలను విస్మరించబోమని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ హామీ ఇచ్చారు. చెల్లింపుల జాబితాలో కార్మికుల బకాయిలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చేందుకు చట్టంలో నిబంధనలు పొందుపరిచినట్లు ఆమె తెలిపారు.
14 రోజుల లోపు..
సవరణ బిల్లు వల్ల కలిగే మరో ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటంటే, దివాలా కేసుల విచారణ ఇకపై ఆలస్యం కాదు. ఒక కంపెనీ తన అప్పును తిరిగి చెల్లించలేకపోయిందని (డిఫాల్ట్) నిర్ధారణ అయిన వెంటనే, దానిపై దాఖలు చేసిన దివాలా పిటిషన్ను 14 రోజుల్లోగా స్వీకరిస్తారు. దీనివల్ల మొత్తం ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతుంది. ఉద్యోగులు తమ బకాయిలను అందుకోవడానికి ఇకపై సంవత్సరాల తరబడి వేచి ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు.
ఇప్పటివరకు రూ. 4.11 లక్షల కోట్ల వసూళ్లు
ఐబిసి అమలు దేశ బ్యాంకింగ్ రంగ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచిందని ఆర్థిక మంత్రి సభకు తెలియజేశారు. డిసెంబర్ 2025 నాటి గణాంకాల ప్రకారం:
- ఈ చట్టం సహాయంతో మొత్తం 1,376 కంపెనీల సమస్యలు పరిష్కరించారు.
- దీని ద్వారా బ్యాంకులు, ఇతర రుణదాతలు రూ. 4.11 లక్షల కోట్లు వసూలు చేసుకున్నారు.
- ఈ ప్రక్రియ ద్వారా బ్యాంకుల నిరర్థక ఆస్తులలో (ఎన్పిఎలు) సగానికి పైగా వసూలు అయ్యాయి
₹5 కోట్ల వరకు జరిమానా..
దివాలా - బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ (IBC) ఇకపై రికవరీకి సాధనం కాదని, పరిష్కారానికి మాత్రమే సాధనమని ఆర్థిక మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రక్రియను దుర్వినియోగం చేసే లేదా అడ్డుకునే ఏ వ్యక్తి లేదా కంపెనీ అయినా భారీ జరిమానాలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది:
రోజువారీ మీటర్: దురుద్దేశంతో ఈ ప్రక్రియను నిలిపివేస్తే, రోజుకు కనీసం ₹1 లక్ష జరిమానా విధిస్తారు
లాభానికి 3 రెట్లు: ఎవరైనా మోసపూరితంగా ఏదైనా లాభం పొందినా లేదా ఇతరులకు నష్టం కలిగించినా, ఆ మొత్తానికి 3 రెట్ల వరకు జరిమానా విధించవచ్చు.
భారీ జరిమానాలు: నష్టానికి లేదా అక్రమంగా సంపాదించిన సొమ్ముకు కచ్చితమైన లెక్కలు చూపలేకపోతే, కోర్టు ₹5 కోట్ల వరకు భారీ జరిమానా విధించవచ్చు.
చిన్న కంపెనీలకు కోర్టు వెలుపల పరిష్కారం..
పాత వ్యవస్థలో కొన్ని లోపాలు ఉండగా, వాటిని పరిష్కరించడానికి ఇప్పుడు "రుణదాత-నియంత్రణ" నమూనాను ప్రవేశపెడుతున్నారు. ఇది రుణదాతలు (బ్యాంకులు లేదా ఇతర రుణదాతల వంటివి) పరిష్కార ప్రక్రియను వారికీ వారుగా ప్రారంభించడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది. అంతేకాకుండా, చిన్న కంపెనీలతో సుదీర్ఘమైన న్యాయ పోరాటాలను నివారించడానికి, కోర్టు వెలుపల పరిష్కారాలు వంటి సులభమైన పద్ధతులను అవలంబిస్తారు.
7 సార్లు మారిన చట్టం..
ప్రభుత్వం ఈ సవరణ బిల్లును 2025 ఆగస్టు 12న లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టింది. ఆ తర్వాత దానిని ఒక సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపారు. ఆ కమిటీ 2025 డిసెంబర్లో తన నివేదికను సమర్పించగా, దాని ఆధారంగానే ఇది ఇప్పుడు ఆమోదం పొందింది. 2016లో తొలిసారి అమలులోకి వచ్చినప్పటి నుండి ఐబీసీని ఏడు సార్లు సవరించారు.