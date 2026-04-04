Leander Paes: "నేను బెంగాలీనే.." విమర్శకులకు లియాండర్ పేస్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!

Leander Paes: తాను బెంగాలీని కాదంటూ వస్తున్న విమర్శలపై స్పందించిన టెన్నిస్ దిగ్గజం లియాండర్ పేస్. తన పేరు గంగూలీ కాకపోయినా తాను బెంగాలీనేనని స్పష్టం చేస్తూ మమత ప్రభుత్వంపై చేసిన విమర్శల పూర్తి వివరాలు.

Arun Chilukuri
Published on: 4 April 2026 3:45 PM IST
Leander Paes: టెన్నిస్ స్టార్, బీజేపీ నాయకుడు లియాండర్ పేస్ తన ప్రాంతీయ మూలాలపై వస్తున్న విమర్శలకు ఘాటుగా సమాధానమిచ్చారు. పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల వేళ ఆయన ప్రచారంలో పాల్గొంటూ, తాను బెంగాలీని కాదనే వాదనలను కొట్టిపారేశారు. తన పేరు చివర 'గంగూలీ' లేనంత మాత్రాన తాను బెంగాలీని కాకుండా పోనని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

నా మూలాలు ఇక్కడే:

విలేకరుల సమావేశంలో పేస్ మాట్లాడుతూ.. "నేను కోల్‌కతాలోనే పుట్టాను, ఇక్కడి లా మార్టినియర్ స్కూల్‌లోనే చదువుకున్నాను. నా టెన్నిస్ ప్రయాణం కోల్‌కతా సౌత్ క్లబ్‌లోనే మొదలైంది. మా కుటుంబానికి పోర్చుగీస్ మూలాలు ఉన్నప్పటికీ, మేము భారతీయులమే, పక్కా బెంగాలీలమే" అని భావోద్వేగంగా పేర్కొన్నారు. బహిరంగ కార్యక్రమాల్లో తనను బెంగాలీనేనా అని ప్రశ్నించినప్పుడు చాలా బాధ కలుగుతుందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

మమత ప్రభుత్వంపై విమర్శలు:

ప్రస్తుత తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పిస్తూ.. బెంగాల్‌లో క్రీడల నిర్వహణ అస్తవ్యస్తంగా ఉందన్నారు. గతేడాది ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ పర్యటన సందర్భంగా సాల్ట్‌లేక్ స్టేడియంలో జరిగిన గందరగోళాన్ని ఆయన ఉదహరించారు. క్రీడల గురించి అవగాహన ఉన్నవారు బాధ్యతల్లో ఉంటే ఇలాంటి లోపాలు జరిగేవి కావని, ప్రస్తుతం బెంగాల్ ప్రభుత్వం క్రీడలను ప్రోత్సహించడం లేదని విమర్శించారు.

రాజకీయ ప్రయాణం:

2021లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌లో చేరిన పేస్, ఇటీవల అనూహ్యంగా బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. 18 గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిళ్ల విజేతగా క్రీడా రంగంలో అజేయుడిగా నిలిచిన ఆయన, ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. కాగా, పశ్చిమ బెంగాల్‌లో ఏప్రిల్ 23 మరియు ఏప్రిల్ 29న రెండు విడతల్లో ఎన్నికలు జరగనుండగా, మే 4న ఫలితాలు వెల్లడి కానున్నాయి.

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

