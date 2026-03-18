Fire Accident: ఎలక్ట్రిక్ కారు ఛార్జింగ్తో మొదలై.. ఏడుగురిని బలితీసుకున్న మంటలు!
Fire Accident: మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఇండోర్లోని బ్రిజేశ్వరి అనెక్స్ కాలనీలో అర్థరాత్రి పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఒకే ఇంట్లో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదంలో ఏడుగురు వ్యక్తులు సజీవ దహనమయ్యారు. ఎలక్ట్రిక్ కారుకు ఛార్జింగ్ పెట్టిన సమయంలో సంభవించిన సాంకేతిక లోపమే ఈ ప్రమాదానికి కారణమని ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది.
షార్ట్ సర్క్యూట్.. ఆపై సిలిండర్ల పేలుడు:
పోలీసులు మరియు అగ్నిమాపక సిబ్బంది తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బ్రిజేశ్వరి అనెక్స్లోని ఓ ఇంట్లో అర్థరాత్రి ఎలక్ట్రిక్ కారుకు ఛార్జింగ్ పెట్టి ఉంచారు. ఆ సమయంలో ఒక్కసారిగా షార్ట్ సర్క్యూట్ కావడంతో మంటలు చెలరేగాయి. దురదృష్టవశాత్తు ఆ మంటలు కారు సమీపంలోనే ఉన్న గ్యాస్ సిలిండర్లకు వ్యాపించాయి. దీంతో సిలిండర్లు భారీ శబ్దంతో పేలడంతో నిమిషాల వ్యవధిలోనే మంటలు ఇల్లంతా విస్తరించాయి.
అర్ధరాత్రి కావడంతో పెరిగిన మరణాల సంఖ్య:
ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఇంట్లోని వారంతా గాఢనిద్రలో ఉండటంతో ప్రాణనష్టం ఎక్కువగా జరిగింది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు. అయితే అప్పటికే ఏడుగురు వ్యక్తులు మంటల్లో చిక్కుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతుల దేహాలను పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించిన ఉన్నతాధికారులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఛార్జింగ్ విషయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, సరైన జాగ్రత్తలు పాటించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.