CCTV New Rules: చైనా CCTVలపై భారత్ కఠిన నిర్ణయం.. ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఆంక్షలు

Ganesh
Published on: 30 March 2026 6:50 PM IST
CCTV New Rules: దేశ భద్రత విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేసింది. ఏప్రిల్ 1 నుంచి చైనా కంపెనీలకు చెందిన సీసీటీవీ కెమెరాలపై కఠిన నిబంధనలు అమల్లోకి రానున్నాయి. ముఖ్యంగా Hikvision, Dahua, TP-Link వంటి బ్రాండ్ల ఉత్పత్తులపై ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండనుంది. ఇకపై భారత్‌లో సీసీటీవీ పరికరాలు అమ్మలంటే తప్పనిసరిగా Standardization Testing and Quality Certification అనుమతి ఉండాలి. ఈ సర్టిఫికేషన్ లేకపోతే మార్కెట్‌లోకి ఆ ఉత్పత్తులు రాలేవు.

ఈ నిర్ణయం వెనుక ప్రధాన కారణం డేటా సెక్యూరిటీపై పెరుగుతున్న ఆందోళనలు. సీసీటీవీ కెమెరాలు సాధారణ పరికరాలు కావు—వాటిని విమానాశ్రయాలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ట్రాఫిక్ సిస్టమ్స్ వంటి కీలక ప్రాంతాల్లో ఉపయోగిస్తారు. ఈ పరికరాల్లో ‘బ్యాక్‌డోర్’ యాక్సెస్ ఉండొచ్చని, అందులో రికార్డ్ అయ్యే సమాచారం విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో Ministry of Electronics and Information Technology కొత్త నిబంధనలు తీసుకువచ్చింది. పరికరాల్లో ఉపయోగించే చిప్‌సెట్ నుంచి సాఫ్ట్‌వేర్ వరకు పూర్తి వివరాలు వెల్లడించడం, భద్రతా పరీక్షలు పూర్తి చేయడం ఇప్పుడు తప్పనిసరి.

ఈ మార్పులు చైనా కంపెనీలకు పెద్ద దెబ్బగా మారినా, భారతీయ కంపెనీలకు మాత్రం ఇది మంచి అవకాశం. ఇప్పటికే CP Plus, Qubo, Prama, Matrix, Sparsh వంటి బ్రాండ్లు వేగంగా మార్కెట్‌ను పెంచుకుంటున్నాయి. స్థానిక తయారీకి ప్రాధాన్యం పెరగడంతో ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’కు కూడా బలమైన ఊతం లభించే అవకాశం ఉంది. మొత్తంగా చూస్తే, ఈ నిర్ణయం దేశ భద్రతను బలోపేతం చేయడమే కాకుండా, దేశీయ పరిశ్రమలకు కొత్త అవకాశాలకు తలుపులు తెరుస్తోందని చెప్పవచ్చు.

2022లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 4 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. లైఫ్ స్టైల్, బిజినెస్‌, మూవీస్, స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా సినిమా గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

