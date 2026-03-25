Lockdown In India 2026: మళ్లీ లాక్డౌన్..? ప్రధాని వ్యాఖ్యల వెనుక అసలు నిజం ఇదే!
Lockdown In India 2026: భారతదేశంలో మళ్లీ లాక్డౌన్ వస్తుందనే వార్తలపై కేంద్రం మరియు నిపుణుల స్పష్టత. పశ్చిమ ఆసియా యుద్ధం నేపథ్యంలో తలెత్తిన ఆర్థిక సవాళ్లు, ఇంధన భద్రత కోసం ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి
Lockdown In India 2026: పశ్చిమ ఆసియా (మధ్యప్రాచ్యం)లో కొనసాగుతున్న యుద్ధ మేఘాలు భారతదేశంపై కూడా ప్రభావం చూపుతాయన్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో, సోషల్ మీడియాలో "ఇండియా లాక్డౌన్ 2026" అనే వార్త విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్లో అస్థిరత కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా ఆంక్షలు విధిస్తారనే ప్రచారంపై నిపుణులు స్పష్టత ఇచ్చారు.
వదంతులకు కారణం ఏమిటి?
ఇటీవల పార్లమెంటులో ప్రసంగించిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ.. ప్రస్తుత భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలను కోవిడ్-19 మహమ్మారి కాలంతో పోల్చారు. "గతంలో కోవిడ్ సమయంలో మనం ఎలాగైతే ఐక్యంగా ఉన్నామో, ఇప్పుడు కూడా అంతర్జాతీయ సంక్షోభాలను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి" అని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఈ వ్యాఖ్యలను కొందరు తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడంతో మళ్లీ లాక్డౌన్ వస్తుందనే భయాందోళనలు మొదలయ్యాయి.
నిపుణుల విశ్లేషణ: ఇది 'హెల్త్ లాక్డౌన్' కాదు!
ప్రస్తుత పరిస్థితికి, 2020 నాటి ఆరోగ్య సంక్షోభానికి అస్సలు పోలిక లేదని ఆర్థిక నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఇది వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు విధించే ఆంక్షలు కావు. ఇది కేవలం 'ఆర్థిక పరమైన' సవాలు మాత్రమే. దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల రాకపోకలపై ఎటువంటి ఆంక్షలు విధించే ప్రణాళిక ప్రభుత్వం వద్ద లేదు. సాధారణ ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ఎప్పటిలాగే కొనసాగుతాయి.
ప్రభుత్వ సన్నద్ధత.. 7 సాధికార బృందాల ఏర్పాటు
యుద్ధం వల్ల తలెత్తే సరఫరా అంతరాయాలను ఎదుర్కోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఏడు సాధికార బృందాలను (Empowered Groups) రంగంలోకి దించింది. ఇవి ప్రధానంగా ఈ క్రింది అంశాలపై దృష్టి సారిస్తాయి.
ఇంధన భద్రత: ముడి చమురు, గ్యాస్ సరఫరాలో అంతరాయం లేకుండా చూడటం.
ఎరువుల సరఫరా: వ్యవసాయ రంగానికి ఇబ్బంది కలగకుండా ఎరువుల దిగుమతుల పర్యవేక్షణ.
ధరల నియంత్రణ: రవాణా ఖర్చులు పెరిగినా, నిత్యావసరాల ధరలు నియంత్రణలో ఉంచడం.
సరఫరా గొలుసు: అంతర్జాతీయ వాణిజ్య మార్గాల్లో అడ్డంకులను అధిగమించడం.
చమురు ధరల సెగ
భారతదేశం తన ముడి చమురు అవసరాల్లో 80 శాతం దిగుమతులపైనే ఆధారపడి ఉంది. ముఖ్యంగా హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా రవాణాకు ఆటంకం కలిగితే చమురు ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడి పెరగకుండా ప్రభుత్వం ముందస్తుగా 'ఎకనామిక్ స్ట్రాటజీ'ని సిద్ధం చేస్తోంది.
ప్రజలు అనవసరపు ఊహాగానాలను నమ్మవద్దని, వనరులను పొదుపుగా వాడుకుంటూ ప్రభుత్వానికి సహకరించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇది నియంత్రణ కోసం కాదు, కేవలం దేశ ఆర్థిక సన్నద్ధత కోసం తీసుకుంటున్న చర్యలు మాత్రమే.