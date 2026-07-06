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Snake Rescue : ఒకే ఇంట్లో 40 నాగుపాములు.. ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకున్న కుటుంబం

Snake Rescue : మహారాష్ట్రలోని నాగ్‌పూర్ జిల్లాలో ఒకే ఇంట్లో ఏకంగా 40 నాగుపాము పిల్లలు ప్రత్యక్షం కావడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.

CR Reddy
Published on: 6 July 2026 7:57 AM IST
Snake Rescue
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Snake Rescue  

Snake Rescue : మహారాష్ట్రలోని నాగ్‌పూర్ జిల్లా రామ్‌టెక్ సమీపంలో ఉన్న నెర్లా అనే గ్రామంలో గుండెలు జారిపోయే వింత సంఘటన వెలుగుచూసింది. గ్రామానికి చెందిన రాజు ధోమనే అనే వ్యక్తి ఇంట్లోకి హఠాత్తుగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా ఏకంగా 40 నాగుపాము పిల్లలు చొరబడ్డాయి. ఇల్లంతా విషసర్పాల పిల్లలు పాకుతుండటాన్ని గమనించిన ఆ కుటుంబ సభ్యుల గుండెలు ఒక్కసారిగా ఆగిపోయినంత పనైంది. ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని ఇంట్లో నుంచి పరుగులు తీశారు. ఒకే ఇంటి లోపల ఇన్ని ఘోరమైన విషసర్పాలు ఉన్నాయనే వార్త దావానలంలా చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు వ్యాపించడంతో స్థానికుల్లో తీవ్ర భయాందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి.

ఇంట్లోని నలుమూలలా, మంచాల కింద, వంటగదిలోని డబ్బాల వెనుక ఈ చిన్న నాగుపాములు తిరుగుతుండటంతో రాజు ధోమనే కుటుంబ సభ్యులు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా స్థానిక అటవీ శాఖ అధికారులకు, అలాగే స్నేక్ సేవర్స్‎కు సమాచారం అందించారు. విషయం తెలిసిన వెంటనే వైల్డ్ ఛాలెంజర్ వన్యప్రాణుల సంరక్షణ సంస్థ ప్రతినిధి రతన్ కుంభారే తన సిబ్బందితో కలిసి ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. అంత చిన్న ఇరుకైన ప్రదేశంలో, అత్యంత ప్రమాదకరమైన 40 నాగుపాము పిల్లలను పట్టుకోవడం చాలా పెద్ద సాహసంతో కూడుకున్న పని. కానీ రతన్ కుంభారే బృందం తమ నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించి, ఏ ఒక్క పాముకూ హాని కలగకుండా చాలా జాగ్రత్తగా వాటన్నింటినీ ఒక్కొక్కటిగా సురక్షితంగా రెస్క్యూ చేశారు.

ఈ భయంకరమైన రెస్క్యూ ఆపరేషన్ విజయవంతంగా ముగిసిన తర్వాత, వన్యప్రాణుల సంరక్షణ చట్టాల ప్రకారం రతన్ కుంభారే రామ్‌టెక్ అటవీ శాఖ అధికారులకు అధికారికంగా సమాచారం అందించారు. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్‌మెంట్ కార్యాలయంలో ఏసీఎఫ్ గోవింద్ కుమార్ లుచే, రేంజ్ ఆఫీసర్ రాహుల్ షిండే సమక్షంలో పట్టుబడిన పాములకు సంబంధించిన పంచనామా నిర్వహించారు. అనంతరం అవసరమైన అన్ని రకాల కాగితపు రాతకోతలను పూర్తి చేసిన తర్వాత, ఆ 40 నాగుపాము పిల్లలను మానవ జనాభాకు దూరంగా ఉన్న దట్టమైన అడవుల్లో సురక్షితంగా వదిలిపెట్టారు.

సాధారణంగా నాగుపాము పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నప్పటికీ, వాటిలో విషం తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని, కాటు వేస్తే ప్రాణాలు పోవడం ఖాయమని అటవీ అధికారులు తెలిపారు. అంతటి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో తమ ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా, సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి తమ ఇంటిని పెద్ద ప్రమాదం నుంచి కాపాడినందుకు రాజు ధోమనే కుటుంబ సభ్యులు సర్ప మిత్రుడు రతన్ కుంభారే బృందానికి, అటవీ శాఖ అధికారులకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ రెస్క్యూకు సంబంధించిన వివరాలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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