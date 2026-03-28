CR Reddy
Published on: 28 March 2026 9:54 AM IST
Jewar Airport : ఉత్తరప్రదేశ్ చరిత్రలో ఈరోజు (మార్చి 28, 2026) ఒక సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగ్గ రోజు. దాదాపు 24 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ, జెవార్‌లో నిర్మించిన ప్రతిష్టాత్మక నోయిడా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్ట్‎ను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేడు ప్రారంభించనున్నారు. మరోవైపు, పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని ముర్షిదాబాద్‌లో రామ నవమి ఊరేగింపు సందర్భంగా చోటుచేసుకున్న ఘర్షణలు ఉద్రిక్తతకు దారితీశాయి. గౌతమ్ బుద్ధ నగర్‌లోని జెవార్‌లో నిర్మించిన నోయిడా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్ట్ కల ఎట్టకేలకు సాకారమైంది. దాదాపు రెండు దశాబ్దాల క్రితం ఊహించిన ఈ ప్రాజెక్ట్, భూసేకరణ, పర్యావరణ అనుమతుల వల్ల జాప్యం అవుతూ వచ్చింది. అయితే, గత కొన్ని ఏళ్లలో పనులు వేగవంతం చేసి రూ.11,200 కోట్ల వ్యయంతో మొదటి దశను పూర్తి చేశారు. పిపిపి మోడల్‌లో అభివృద్ధి చేసిన ఈ ఎయిర్‌పోర్ట్ ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గ్రీన్‌ఫీల్డ్ విమానాశ్రయాలలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది.

ప్రధాని మోదీ పర్యటన - షెడ్యూల్ వివరాలు

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈరోజు ఉదయం 11:30 గంటలకు జెవార్ చేరుకోనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ స్వయంగా ఆయనకు స్వాగతం పలకనున్నారు. ప్రధాని మొదట ఎయిర్‌పోర్ట్ టెర్మినల్ భవనాన్ని పరిశీలిస్తారు. మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు అధికారికంగా ఎయిర్ పోర్టును ప్రారంభించిన అనంతరం, అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన భారీ బహిరంగ సభలో ప్రసంగించనున్నారు. ఈ సభకు సుమారు రెండు లక్షల మంది ప్రజలు వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. కేంద్ర మంత్రులు, రాష్ట్ర మంత్రులు, పలువురు పారిశ్రామికవేత్తలు ఈ వేడుకలో పాల్గొననున్నారు.

ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రత్యేకతలు ఇవే

ఈ విమానాశ్రయాన్ని ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో నిర్మించారు. మొదట్లో ఏడాదికి 12 మిలియన్ల మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణించేలా సామర్థ్యం ఉండగా, భవిష్యత్తులో దాన్ని 70 మిలియన్లకు పెంచుతారు. 3900 మీటర్ల పొడవైన రన్‌వే వల్ల భారీ విమానాలు కూడా ఇక్కడ సులభంగా దిగగలవు. ఈ ఎయిర్‌పోర్ట్ కేవలం ప్రయాణికులకే కాకుండా, భారీ కార్గో హబ్ ద్వారా వ్యాపార రంగానికి కూడా ఊపిరి పోయనుంది. మెట్రో, రోడ్డు, రైలు మార్గాల ద్వారా మెరుగైన కనెక్టివిటీ ఉండటం దీని ప్రత్యేకత.

ముర్షిదాబాద్‌లో ఘర్షణలు - తాజా పరిస్థితి

మరోవైపు పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని ముర్షిదాబాద్ జిల్లా రఘునాథ్‌గంజ్‌లో రామ నవమి ఊరేగింపు సందర్భంగా రెండు వర్గాల మధ్య ఘర్షణలు తలెత్తాయి. మూడు చోట్ల అల్లర్లు జరగడంతో దుకాణాలు ధ్వంసం కాగా, కొన్నిచోట్ల లూటీలు, అగ్నిప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి. పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. ప్రస్తుతం నగరం అంతటా 144 సెక్షన్ విధించారు. కేంద్ర బలగాలు పహారా కాస్తుండటంతో వాతావరణం ఇంకా నివురు గప్పిన నిప్పులాగే ఉంది.

భారీ భద్రత.. రెడ్ జోన్‌గా జెవార్

ప్రధాని మోదీ పర్యటన దృష్ట్యా జెవార్ ప్రాంతాన్ని రెడ్ జోన్‎గా ప్రకటించారు. ఎస్పీజీ (SPG), ఏటీఎస్ (ATS), దాదాపు 5000 మంది పోలీసులతో కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. డ్రోన్లను నియంత్రించేందుకు యాంటీ డ్రోన్ సిస్టమ్స్, 3000 సీసీటీవీ కెమెరాలతో మానిటరింగ్ చేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కలగకుండా 20 వేల వాహనాల పార్కింగ్ కోసం ప్రత్యేక స్థలాలను కేటాయించారు. ఈ ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రారంభంతో ఢిల్లీ విమానాశ్రయంపై ఒత్తిడి తగ్గడమే కాకుండా, ఉత్తరప్రదేశ్ పారిశ్రామికాభివృద్ధికి కొత్త రెక్కలు రానున్నాయి.

