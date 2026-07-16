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Himalayan snowfall: హిమాలయాల్లో హిమపాతం అంచనా వేసిన దానికంటే 37% ఎక్కువ...శాస్త్రవేత్తల సంచలన శోధన!

Himalayan snowfall: హిమాలయాలలో కాలానుగుణ హిమపాతాన్ని మునుపటి పరిశోధనలు 37% తక్కువగా అంచనా వేశాయని ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్ శాస్త్రవేత్తల అధ్యయనంలో వెల్లడి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 16 July 2026 6:20 AM IST
Himalayan snowfall
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Himalayan snowfall: హిమాలయాల్లో హిమపాతం అంచనా వేసిన దానికంటే 37% ఎక్కువ...శాస్త్రవేత్తల సంచలన శోధన!

Himalayan snowfall: హిమాలయ పర్వత శ్రేణులలో కురిసే హిమపాతానికి సంబంధించి ఒక ఆసక్తికరమైన మరియు దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. హిమాలయాలలో వాస్తవంగా కురుస్తున్న మంచు పరిమాణాన్ని ఇప్పటివరకు అందుబాటులో ఉన్న శాస్త్ర సాంకేతిక విశ్లేషణలు దాదాపు 37 శాతం తక్కువగా అంచనా వేశాయని ఒక కొత్త అధ్యయనం స్పష్టం చేసింది. హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని 'హంప్టా సరస్సు' ప్రాంతంలో కేవలం ఒకే శీతాకాలంలో సేకరించిన సమాచారాన్ని విశ్లేషించడం ద్వారా పరిశోధకులు ఈ నిర్ధారణకు వచ్చారు.

బ్రిటిష్ అంటార్కిటిక్ సర్వే, బ్రిటన్ వాతావరణ విభాగం మరియు భారత ప్రతిష్టాత్మక విద్యా సంస్థ ‘ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఖరగ్‌పూర్’ పరిశోధకులు సంయుక్తంగా ఈ అధ్యయనాన్ని చేపట్టారు. పశ్చిమ-మధ్య హిమాలయాల వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న హిమపాతాన్ని పర్యవేక్షించడంలో దశాబ్దాలుగా జరుగుతున్న పొరపాట్లను సరిదిద్దడానికి ఈ పరిశోధన ఉపయోగపడుతుందని వారు వెల్లడించారు.

పర్వతాలలో మంచును కొలవడం ఎందుకు కష్టం?

కోట్లాది మందికి తాగునీరు, సాగునీరు అందించే నదులకు హిమాలయాల మంచుే ప్రధాన వనరు. భూమిపై నీటి సమతుల్యతను లెక్కించడంలో హిమపాతం అత్యంత కీలకమైన భాగం. అయితే, పర్వత ప్రాంతాలలోని అత్యంత కఠినమైన భౌగోళిక పరిస్థితులు, తీవ్రమైన చలి గాలుల కారణంగా సంప్రదాయ పరికరాలతో హిమపాతాన్ని కచ్చితంగా కొలవడం శాస్త్రవేత్తలకు ఎల్లప్పుడూ సవాలుగానే మారింది.

కొత్త సాంకేతికత: గడ్డకట్టిన సరస్సులే పీడన గ్రాహకాలు!

ఈ అడ్డంకులను అధిగమించడానికి శాస్త్రవేత్తల బృందం ఒక సరికొత్త మార్గాన్ని కనుగొంది. పర్వతాలపై ఎత్తైన ప్రదేశాలలో శీతాకాలంలో గడ్డకట్టుకుపోయే సరస్సులను సహజమైన పీడన గ్రాహకాలుగా వారు ఉపయోగించుకున్నారు. ఇందుకోసం పశ్చిమ హిమాలయాల్లోని ఘేపన్, హంప్టా మరియు నేపాల్‌లోని ముగు అనే మూడు సరస్సుల అడుగున నీటి-పీడన గ్రాహకాలను అమర్చారు.

ప్రసిద్ధ భౌతిక శాస్త్ర సూత్రం ‘ఆర్కిమెడిస్ స్థానభ్రంశ సూత్రం’ ఆధారంగా ఈ పరికరాలు పనిచేస్తాయి. సరస్సు నీటిపై పేరుకుపోయే మంచు బరువును బట్టి నీటి పీడనంలో వచ్చే మార్పులను ఇవి గుర్తిస్తాయి. తద్వారా సరస్సు ఉపరితలంపై పేరుకుపోతున్న మంచు ద్రవ్యరాశిని కచ్చితంగా కొలవడానికి వీలవుతుందని వాతావరణ శాస్త్రవేత్త సిద్ధార్థ్ గుంబర్ వివరించారు.

పర్యావరణ మార్పుల అంచనాకు కీలకం:

ప్రముఖ అంతర్జాతీయ పత్రిక 'మంత్లీ వెదర్ రివ్యూ' లో ఈ పరిశోధన వివరాలు ప్రచురితమయ్యాయి. ఈ సరికొత్త విధానం ద్వారా మంచు ఎప్పుడు కురుస్తుంది, ఎంత పరిమాణంలో పేరుకుపోతుంది అనే విషయాలతో పాటు తీవ్రమైన హిమపాత తీవ్రతను కూడా కచ్చితంగా లెక్కించవచ్చని ఫలితాలు నిరూపించాయి. హిమాలయాల్లో మంచు పరిమాణాన్ని కచ్చితంగా అంచనా వేయడం ద్వారా భవిష్యత్తులో వరదలు, నీటి కొరత మరియు వాతావరణ మార్పులను మరింత మెరుగ్గా అంచనా వేయడానికి వీలవుతుందని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు.

HimalayasSnowfallHampta LakeHimachal Pradesh
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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