LPG Refill Booking: గ్యాస్ బుకింగ్ గడువుపై కేంద్రం క్లారిటీ.. ఆ వార్తలన్నీ అబద్ధమే!
LPG Refill Booking: గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో ఎల్పీజీ (LPG) సిలిండర్ రీఫిల్ బుకింగ్ గడువులపై వస్తున్న వార్తలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇచ్చింది. ఈ మేరకు ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (PIB) ఒక ప్రకటన విడుదల చేస్తూ.. ప్రచారంలో ఉన్న వార్తలన్నీ వాస్తవ విరుద్ధమని తేల్చి చెప్పింది.
వైరల్ అవుతున్న తప్పుడు వార్త ఏంటి?
సోషల్ మీడియా పోస్టుల ప్రకారం.. ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన (PMUY) లబ్ధిదారులకు 45 రోజులు, సింగిల్ సిలిండర్ ఉన్నవారికి 25 రోజులు, డబుల్ సిలిండర్ కనెక్షన్ ఉన్నవారికి 35 రోజుల గ్యాప్ విధించినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే, ఇందులో ఎలాంటి నిజం లేదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
అసలు నిబంధనలు ఇవే (ప్రభుత్వ క్లారిటీ):
ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం, రీఫిల్ బుకింగ్ గడువు కనెక్షన్ రకాన్ని బట్టి కాకుండా, ప్రాంతాన్ని బట్టి మాత్రమే ఉంటుంది:
పట్టణ ప్రాంతాలు (Urban): 25 రోజుల గడువు.
గ్రామీణ ప్రాంతాలు (Rural): 45 రోజుల గడువు.
ఈ నిబంధనల్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదని, పాత పద్ధతే కొనసాగుతుందని కేంద్రం వివరించింది.
ఆందోళన వద్దు.. నిల్వలు పుష్కలం!
దేశంలో ఎల్పీజీ నిల్వలు సమృద్ధిగా ఉన్నాయని, ఎలాంటి కొరత లేదని ప్రభుత్వం భరోసా ఇచ్చింది. వదంతుల వల్ల ప్రజలు ఆందోళన చెంది ముందస్తుగా సిలిండర్లు బుక్ చేయడం వల్ల సరఫరా వ్యవస్థపై అనవసర ఒత్తిడి పెరుగుతుందని హెచ్చరించింది.
"అధికారిక సమాచారం లేకుండా వచ్చే వార్తలను నమ్మవద్దు, వాటిని ఇతరులకు షేర్ చేయవద్దు. ఏవైనా మార్పులు ఉంటే ప్రభుత్వం అధికారికంగానే వెల్లడిస్తుంది."
— PIB ప్రకటన