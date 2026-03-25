Ethanol: ఇకపై ఇథనాల్ తో వంట.. స్టవ్స్ తయారీ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభం

Ethanol: ఎల్పీజీ సంక్షోభ నేపథ్యంలో ప్రత్యామ్నాయాల వైపు భారత ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఇందుకోసం ఇథనాల్ స్టవ్ లు సిద్ధం చేసే ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభించింది.

KVD Varma
Published on: 25 March 2026 12:48 PM IST
Ethanol: వంటగ్యాస్ (ఎల్‌పిజి)పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకోవడానికి మన దేశం ఇప్పుడు ఇథనాల్‌ను ఉపయోగించడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఇథనాల్ ఆధారిత వంట పొయ్యిలను అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. ఢిల్లీలో మంగళవారం నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమంలో ఆహార, ప్రజా పంపిణీ శాఖ కార్యదర్శి సంజీవ్ చోప్రా ఈ విషయాన్ని తెలిపారు. ఇథనాల్ ఇప్పుడు వాహనాలకే కాకుండా ఇంటి వంటగదులకు కూడా సురక్షితమైన, చవకైన ఎంపికగా మారగలదని ఆయన అన్నారు.

పశ్చిమ ఆసియా దేశాల్లో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణల కారణంగా ఇటీవలి కాలంలో భారతదేశంలో గ్యాస్ సప్లై చైన్ ప్రభావితమైందని సంజీవ్ చోప్రా అన్నారు. హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా రవాణా నిలిచిపోవడం వల్ల, క్షేత్రస్థాయిలో ఎల్‌పిజి కొరత ఏర్పడి, ధరలు కూడా పెరిగాయి.

ఈ సంక్షోభం దృష్ట్యా, ప్రభుత్వం ఇప్పుడు దేశీయంగా ఉత్పత్తి అయిన ఇథనాల్‌ను వంట ఇంధనంగా ప్రోత్సహిస్తోంది.

ప్రారంభ దశలో ఇథనాల్ స్టవ్ ప్రాజెక్ట్

ఇథనాల్ ఆధారిత స్టవ్‌లకు సంబంధించిన కొన్ని ప్రాథమిక నమూనాలను అభివృద్ధి చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. అయితే, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంకా చాలా ప్రారంభ దశలోనే ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 'మనం దీనిని పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తే, అది పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉండేలా, అలాగే దాని లభ్యత కూడా కొనసాగేలా నిర్ధారించుకోవాలి' అని ఆయన అన్నారు.

ఇథనాల్ స్టవ్ ఎలా పనిచేస్తుంది?

  • ఇంధనం: ఇది ద్రవ ఇథనాల్‌ను ఉపయోగిస్తుంది.
  • ప్రయోజనం: ఇది ఎల్‌పిజి కంటే తక్కువ కాలుష్యాన్ని కలుగజేస్తుంది. స్టోర్ చేయడం సులభం.
  • భద్రత: ఇథనాల్ అత్యంత మండే స్వభావం కలది. కాబట్టి దాని స్టవ్‌లలో ప్రత్యేక భద్రతా లాక్స్, బర్నర్‌లను రూపొందిస్తున్నారు.

పైలట్ ప్రాజెక్ట్ తయారీ ప్లాంట్‌లోనే..

సరఫరా గొలుసును పరీక్షించడానికి ప్రభుత్వం ఒక ప్రయోగాన్ని నిర్వహిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇథనాల్ తయారీ ప్లాంట్లలో ఇథనాల్ వంటను పరీక్షిస్తారు. ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా ఇళ్లకు ఇంధనాన్ని ఎలా సరఫరా చేయవచ్చో అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.

ప్రస్తుతం ఇథనాల్ సరఫరా కొరత లేనందున, ప్రభుత్వం డిమాండ్‌ను పెంచడంపై దృష్టి సారించింది. "మేము డీజిల్‌తో ఇథనాల్‌ను కలపడం, వస్త్ర పరిశ్రమ ఉప-ఉత్పత్తులను ఉపయోగించడం వంటి ప్రత్యామ్నాయాలను పరిశీలిస్తున్నాము," అని సంజీవ్ చోప్రా అన్నారు.

దేశంలో మిగిలి ఉన్న ఇథనాల్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ, భారతదేశంలో ఇథనాల్ ఉత్పత్తి కోసం రూ. 40,000 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టారని ఆయన అన్నారు. పెట్రోల్‌లో 20 శాతం ఇథనాల్ కలపడానికి అనుమతి ఉంది. దీని ద్వారా కేవలం 1,000 కోట్ల లీటర్ల ఇథనాల్ మాత్రమేవినియోగిస్తున్నారు. ఫ్యాక్టరీలలో 1,000 కోట్ల లీటర్ల ఇథనాల్ మిగిలిపోతోంది. ఈ అదనపు ఇథనాల్‌తో ఏమి చేయాలనేదే ప్రశ్న. ఇప్పుడు ఎల్పీజీ సంక్షోభంలో ఇథనాల్ తో వంట కోసం ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టింది ప్రభుత్వం.

జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

Related Stories
