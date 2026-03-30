EPFO కొత్త రూల్స్.. యూపీఐతో వెంటనే డబ్బు ఖాతాలోకి!
EPFO 3.0తో ఏప్రిల్ 1 నుంచి యూపీఐ ద్వారా పీఎఫ్ డబ్బు వెంటనే విత్డ్రా సౌకర్యం అందుబాటులోకి రానుంది.
EPFO :పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు కేంద్రం ఒక పెద్ద రిలీఫ్ ఇచ్చింది. Employees' Provident Fund Organisation తీసుకొస్తున్న కొత్త EPFO 3.0 విధానం ద్వారా ఇకపై యూపీఐతోనే పీఎఫ్ డబ్బు తీసుకునే అవకాశం రానుంది. ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి రానున్న ఈ సిస్టమ్ వల్ల ఇప్పటివరకు రోజులు పట్టే క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు చాలా వేగంగా పూర్తవుతుంది. యూపీఐ ద్వారా డైరెక్ట్గా బ్యాంక్ ఖాతాలోకి డబ్బు వచ్చేయడం వల్ల వినియోగదారులకు పెద్ద ఉపశమనం లభించనుంది.
ఇక ప్రాసెస్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. UMANG యాప్ లేదా ఈపీఎఫ్ఓ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి, యూపీఐ విత్డ్రాయల్ ఆప్షన్ ఎంచుకుని అవసరమైన మొత్తం ఎంటర్ చేస్తే సరిపోతుంది. యూపీఐ పిన్తో వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేసిన వెంటనే డబ్బు ఖాతాలోకి చేరుతుంది. ఉద్యోగం పోయిన వారికి అయితే మరింత ఉపయోగం—పీఎఫ్లోని 75% వరకు వెంటనే తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. మిగిలిన 25%ను తర్వాత అవసరమైతే విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగడం, ఫారాలు నింపడం అన్న కష్టాలు దాదాపు తగ్గిపోతాయి.
అయితే కొన్ని విషయాలు ముందుగానే సెట్ చేసుకుని ఉండాలి. UAN యాక్టివ్గా ఉండాలి, ఆధార్ లింక్ అయి ఉండాలి, బ్యాంక్ KYC పూర్తి కావాలి. అలాగే మొబైల్ నంబర్, యూపీఐ యాప్ అన్ని కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఇవన్నీ సరిగ్గా ఉంటే డబ్బు తీసుకోవడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. అత్యవసర సమయాల్లో, ముఖ్యంగా వైద్య అవసరాల సమయంలో వెంటనే నగదు అందుబాటులోకి రావడం ఈ కొత్త సిస్టమ్లో పెద్ద ప్లస్గా చెప్పొచ్చు. మొత్తానికి EPFO 3.0 వల్ల పీఎఫ్ విత్డ్రా ప్రక్రియ మరింత సులభం, వేగంగా మారబోతోంది.