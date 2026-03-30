Energy Crisis : ఇంధన కష్టాలకు కేంద్రం చెక్.. ఇక పెట్రోల్ బంకుల్లోనూ కిరోసిన్.. నిబంధనలు సడలిస్తూ కీలక నిర్ణయం

Energy Crisis : పశ్చిమ ఆసియా యుద్ధం వల్ల ఇంధన సంక్షోభాన్ని నివారించేందుకు కేంద్రం కిరోసిన్ నిబంధనలను సడలించింది. పెట్రోల్ బంకుల్లో 5000 లీటర్ల నిల్వకు అనుమతిస్తూ 21 రాష్ట్రాల్లో కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

CR Reddy
Published on: 30 March 2026 8:31 AM IST
Energy Crisis : పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు, గ్యాస్ సరఫరాపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. దీనివల్ల భారత్‌లో కూడా ఇంధన కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళనల మధ్య కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. సామాన్య ప్రజలకు, ముఖ్యంగా వంట గ్యాస్ అందుబాటులో లేని పేద కుటుంబాలకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేందుకు కిరోసిన్ పంపిణీపై ఉన్న నిబంధనలను ప్రభుత్వం తాత్కాలికంగా సడలించింది. భూగోళ రాజకీయ పరిస్థితుల వల్ల శక్తి వనరుల సరఫరాకు ఆటంకం కలగకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పెట్రోలియం శాఖ వెల్లడించింది.

నిబంధనల్లో కీలక సడలింపులు ఇవే..

పెట్రోలియం చట్టం 1934, పెట్రోలియం నిరూపణలు 2002 కింద ఉన్న కొన్ని కఠినమైన నిబంధనలకు కేంద్రం తాత్కాలికంగా మినహాయింపు ఇచ్చింది. దీని ప్రకారం, ఎంపిక చేసిన జిల్లాల్లోని ప్రభుత్వ చమురు కంపెనీల పెట్రోల్ బంకుల్లో గరిష్టంగా 5,000 లీటర్ల వరకు కిరోసిన్‌ను నిల్వ ఉంచుకోవడానికి అనుమతినిచ్చారు. అలాగే, కిరోసిన్ పంపిణీ చేసే ఏజెంట్లు లేదా డీలర్లు ఫారం-18 కింద ప్రత్యేకంగా లైసెన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేసింది. దీనివల్ల పంపిణీ ప్రక్రియ వేగవంతమై, సామాన్యులకు కిరోసిన్ సులభంగా అందుబాటులోకి రానుంది.

ట్యాంకర్లకు, రవాణాకు వెసులుబాటు

కేవలం స్టోరేజీ మాత్రమే కాకుండా, రవాణా విషయంలోనూ ప్రభుత్వం ఊరటనిచ్చింది. ఫారం-19 కింద లైసెన్స్ పొందిన ట్యాంక్ వాహనాలు అదనపు అనుమతులు లేకుండానే కిరోసిన్ పంపిణీకి వినియోగించుకోవచ్చు. అయితే, ఈ కిరోసిన్‌ను కేవలం వంట అవసరాలకు, లైటింగ్ కోసం మాత్రమే వాడాలని నిబంధన విధించారు. ఏ సర్వీస్ స్టేషన్ లోనూ 5000 లీటర్ల మించి నిల్వ చేయకూడదని, భద్రతా ప్రమాణాలను ఖచ్చితంగా పాటించాలని అధికారులు ఆదేశించారు. ఈ నిల్వలు మరియు పంపిణీకి సంబంధించిన పూర్తి రికార్డులను సంబంధిత కంపెనీలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది.

21 రాష్ట్రాల్లో తక్షణ అమలు

ఈ కొత్త ఉత్తర్వులు తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చాయి. ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్, హర్యానా, పంజాబ్ సహా మొత్తం 21 రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఈ సడలింపులు వర్తిస్తాయి. ఈ నోటిఫికేషన్ ప్రస్తుతానికి 60 రోజుల పాటు లేదా తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు అమల్లో ఉంటుంది. యుద్ధం వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు పెరిగినా, దేశీయంగా సామాన్యుడికి అవసరమైన కిరోసిన్ సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం కలగకూడదన్నదే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం.

Related Stories
