Home జాతీయంCrypto Scam : క్రిప్టోకరెన్సీ ముసుగులో భారీ స్కామ్.. బెంగళూరులో రూ.2500 కోట్ల మోసం బట్టబయలు

Crypto Scam : క్రిప్టోకరెన్సీ ముసుగులో భారీ స్కామ్.. బెంగళూరులో రూ.2500 కోట్ల మోసం బట్టబయలు

Crypto Scam : క్రిప్టోకరెన్సీ ద్వారా రూ.2,500 కోట్ల అక్రమ బదిలీలపై బెంగళూరులో ఈడీ దాడులు చేసింది. ట్రాన్సాక్, ఆన్‌మెటా వంటి కంపెనీల ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేసి దర్యాప్తు చేపట్టింది.

CR Reddy
Published on: 20 Jun 2026 6:35 AM IST
Crypto Scam
X

Crypto Scam 

Crypto Scam : ఆర్థిక నేరాలపై ఉక్కుపాదం మోపే ఈడీ ఐటీ కారిడార్ బెంగళూరులో భారీ ఆపరేషన్ నిర్వహించింది. క్రిప్టోకరెన్సీ ద్వారా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అంతర్జాతీయంగా నిధులు బదిలీ చేస్తున్నారనే పక్కా సమాచారంతో ఈడీ బెంగళూరు జోనల్ బృందం రంగంలోకి దిగింది. ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ మేనేజ్‌మెంట్ యాక్ట్ (FEMA) కింద నగరంలోని ఆరు వేర్వేరు కీలక ప్రాంతాలలో అధికారులు ఏకకాలంలో సోదాలు చేపట్టారు. ఈ దాడులు స్థానిక టెక్, ఇన్వెస్టర్ వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపాయి. ఈ సోదాల సందర్భంగా లీగల్ బ్యాంకింగ్ ఛానెళ్లను దాటవేసి క్రిప్టో ట్రేడింగ్ సాగిస్తున్న పలు కంపెనీల కార్యాలయాలను ఈడీ టార్గెట్ చేసింది. దాడులు ఎదుర్కొన్న వాటిలో ట్రాన్సాక్ , క్యారెట్, ఎక్స్‌పాట్ - రెమిట్ టు ఎనీ, ఆన్‌రాంప్ డాట్ మనీ, ఆన్‌మెటా వంటి ప్రముఖ వర్చువల్ డిజిటల్ అసెట్స్ (VDA) ఆధారిత ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు ఉన్నట్లు అధికారులు ధృవీకరించారు. ఈ సంస్థలు ఏవీ కూడా విదేశీ కరెన్సీ మార్పిడి లేదా నిధుల బదిలీకి సంబంధించి కేంద్ర బ్యాంక్ అయిన ఆర్బీఐ నుంచి ఎటువంటి లైసెన్సులు తీసుకోలేదని తేలింది.

రూ.2,500 కోట్ల అక్రమ బదిలీల గుట్టురట్టు

ఈ కంపెనీలు డిజిటల్ టెక్నాలజీని అడ్డం పెట్టుకుని దాదాపు రూ.2,500 కోట్లకు పైగా అనధికారిక క్రాస్-బోర్డర్ లావాదేవీలు నిర్వహించినట్లు ఎజెన్సీ ప్రాథమిక దర్యాప్తులో గుర్తించింది. ఈ సోదాల్లో భాగంగా పలు అనుమానాస్పద బ్యాంక్ ఖాతాలను ఈడీ అధికారులు తక్షణమే ఫ్రీజ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఫ్రీజ్ చేసిన వివిధ బ్యాంక్ ఖాతాలలో సుమారు రూ.6 కోట్ల వరకు నగదు నిల్వలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నిధులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, ఎవరికి వెళ్తున్నాయి అనే కోణంలో ఈడీ లీగల్ టీమ్ రికార్డులను పరిశీలిస్తోంది.

క్రిప్టో ముసుగులో మోసపూరిత విధానం

ఈ అక్రమ నెట్‌వర్క్ పనిచేసే తీరును ఈడీ తన అధికారిక ప్రకటనలో వివరించింది. కొన్ని అన్‌అథరైజ్డ్ ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా సాధారణ కస్టమర్ల నుంచి భారతీయ రూపాయలను సేకరించి, వాటితో వర్చువల్ క్రిప్టోకరెన్సీలను కొనుగోలు చేస్తారు. ఆ తర్వాత దేశీయ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థకు ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా, ఓవర్ ది కౌంటర్ డీల్స్, అంతర్జాతీయ క్రిప్టో ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల సాయంతో ఆ క్రిప్టోను విదేశీ ఖాతాల్లోకి మార్చి నగదుగా విక్రయిస్తారు. ఈ విధంగా అధికారిక బ్యాంకింగ్ మార్గాలను పూర్తిగా పక్కనబెట్టి ఫెమా నిబంధనలను భారీ ఎత్తున ఉల్లంఘించారు.

కొనసాగుతున్న ఈడీ తదుపరి విచారణ

ఈ క్రిప్టో లాండరింగ్ వ్యవహారంలో పలు విదేశీ శక్తులు, నకిలీ యాజమాన్యాల ప్రమేయం ఉన్నట్లు ఈడీ అనుమానిస్తోంది. అనుమతులు లేని పేమెంట్ సిస్టమ్ ఆపరేటర్లు వ్యవస్థలోని లొసుగులను వాడుకుని ఫెమా చట్టాలను పెద్ద ఎత్తున మోసం చేశారని ఈడీ స్పష్టం చేసింది. డిజిటల్ ఆధారాలు, హార్డ్ డిస్క్‌లు, లావాదేవీల ఈమెయిల్స్ ఆధారంగా తదుపరి విచారణ వేగవంతం చేశామని, ఈ స్కామ్ వెనుక ఉన్న అసలు సూత్రధారులను త్వరలోనే అరెస్ట్ చేస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు.

ED RaidsCrypto ScamBengaluru NewsMoney Laundering
CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X