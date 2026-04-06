ECI: ప్రింట్ మీడియా యాడ్స్పై ఈసీ కఠిన నిబంధనలు
ECI: పలు రాష్ట్రాల్లో జరుగనున్న శాసనసభ ఎన్నికల నేపథ్యంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
ECI: పలు రాష్ట్రాల్లో జరుగనున్న శాసనసభ ఎన్నికల నేపథ్యంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ప్రచార ప్రకటనలపై కట్టుదిట్టమైన నియమాలు అమలు చేయాలని ఆదేశించింది. ముఖ్యంగా పోలింగ్ రోజు, దానికి ముందు రోజు ప్రకటనలకు ముందస్తు అనుమతి తప్పనిసరి చేస్తూ నిష్పక్షపాత ఎన్నికలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది.
ప్రకటనలపై కఠిన నిబంధనలు
ఎన్నికల సమయంలో ప్రచారం స్వేచ్ఛగా, న్యాయంగా సాగేందుకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కొత్త మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా పత్రికల్లో ఇచ్చే రాజకీయ ప్రకటనలపై నియంత్రణలు విధించింది. పోలింగ్ రోజు, అలాగే దానికి ముందు రోజు ప్రచురించే ప్రకటనలకు తప్పనిసరిగా ముందస్తు అనుమతి తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.
ముందస్తు అనుమతి తప్పనిసరి
ఈ నిబంధనల ప్రకారం, రాష్ట్ర లేదా జిల్లా స్థాయిలో ఉన్న పర్యవేక్షణ కమిటీ నుంచి అనుమతి లేకుండా ఎలాంటి రాజకీయ ప్రకటనలు ప్రచురించరాదు. వ్యక్తిగత అభ్యర్థులు జిల్లా స్థాయి కమిటీని సంప్రదించాల్సి ఉండగా, గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీలు రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీ నుంచి అనుమతి పొందాలి. ప్రకటన విడుదలకు కనీసం రెండు రోజుల ముందు దరఖాస్తు చేయాలని సూచించింది.
రాష్ట్రాల వారీగా అమలు తేదీలు
ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకారం పలు రాష్ట్రాల్లో ఈ నిబంధనలు నిర్దిష్ట తేదీల్లో అమల్లోకి రానున్నాయి. అస్సాం, కేరళ, పుదుచ్చేరిలో ఏప్రిల్ 9 పోలింగ్ ఉండగా, ఏప్రిల్ 8, 9 తేదీల్లో ప్రకటనలపై నియంత్రణలు ఉంటాయి. తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23 పోలింగ్ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్ 22, 23 తేదీల్లో ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయి. పశ్చిమ బెంగాల్లో రెండు దశల్లో ఈ నియమాలు వర్తిస్తాయి.
పెయిడ్ వార్తలపై నిఘా
పర్యవేక్షణ కమిటీలు కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితం కాకుండా పెయిడ్ వార్తలపై కూడా కఠిన నిఘా ఉంచాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశించింది. మీడియా ద్వారా ప్రభావం చూపే ప్రయత్నాలను అరికట్టేందుకు ఈ చర్యలు తీసుకుంటోంది.
అక్రమ వస్తువుల స్వాధీనం
ఎన్నికల సమయంలో ఓటర్లను ప్రలోభపెట్టే చర్యలను అడ్డుకునేందుకు అధికారులు పెద్ద ఎత్తున తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో అక్రమ సొమ్ము, మద్యం, మాదక ద్రవ్యాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఫిబ్రవరి 26 నుంచి ఇప్పటివరకు రూ. 651.51 కోట్లకు పైగా విలువైన వస్తువులు పట్టుబడ్డాయని వెల్లడించారు.
నిష్పక్షపాత, పారదర్శక ఎన్నికలు నిర్వహించడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఈ కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. కొత్త నిబంధనలతో ఎన్నికల ప్రక్రియ మరింత పారదర్శకంగా సాగుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.