Khawaja Asif: భారత భూభాగంలోకి చొరబడి దాడులు చేస్తాం: పాక్ రక్షణ మంత్రి
Khawaja Asif: భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య మాటల యుద్ధం మరోసారి తీవ్రస్థాయికి చేరుకుంది. భారత భూభాగంలోకి చొరబడి దాడులు చేస్తామంటూ పాకిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ బహిరంగంగా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. భవిష్యత్తులో జరిగే యుద్ధం గతంలా పరిమితులకు లోబడి ఉండదని, తాము భారత సరిహద్దులు దాటి వస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచాయి.
ఖవాజా ఆసిఫ్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు
భారత రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు ప్రతిస్పందనగా ఖవాజా ఆసిఫ్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. “భారత్ మళ్లీ ప్రయత్నిస్తే గత ఏడాదికంటే తీవ్రమైన అవమానాన్ని ఎదుర్కొంటుంది. ఈసారి ఘర్షణ 200 నుంచి 250 కిలోమీటర్లకే పరిమితం కాదు. మేము వారి భూభాగంలోకి ప్రవేశించి, వారి ఇంట్లోకే చొరబడి దాడి చేస్తాం” అంటూ ఆయన ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు. ఈ ప్రకటన అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
రాజ్నాథ్ సింగ్ హెచ్చరికలు
ఇదిలా ఉండగా, కేరళలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో భారత రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, పాకిస్థాన్ ఎలాంటి దుస్సాహసానికి పాల్పడినా నిర్ణయాత్మక చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. 2025 ఏప్రిల్లో జరిగిన పహల్గాం ఉగ్రదాడిలో 26 మంది మరణించిన ఘటనను ఆయన గుర్తుచేశారు. ఆ దాడి తర్వాత పాకిస్థాన్లోని ఉగ్రవాద స్థావరాలను భారత్ ధ్వంసం చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.
‘ఆపరేషన్ సిందూర్’పై ప్రస్తావన
“ఆపరేషన్ సిందూర్ పేరుతో భారత సాయుధ బలగాలు కేవలం 22 నిమిషాల్లోనే పాకిస్థాన్ను చిత్తు చేశాయి. ఆ ఆపరేషన్ ఇంకా ముగియలేదు. పాకిస్థాన్ మళ్లీ అలాంటి చర్యలకు పాల్పడితే, మన బలగాలు వారు ఎప్పటికీ మరిచిపోలేని సమాధానం ఇస్తాయి” అని రాజ్నాథ్ సింగ్ స్పష్టం చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యల అనంతరం పాకిస్థాన్ నుంచి ప్రతిస్పందన రావడం గమనార్హం.
ఉద్రిక్తతలపై అంతర్జాతీయ దృష్టి
ఇరు దేశాల మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. పరస్పర హెచ్చరికలు కొనసాగితే పరిస్థితి మరింత దిగజారే అవకాశముందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. శాంతి చర్చలు అవసరమని, లేనిపక్షంలో యుద్ధ పరిస్థితులు నెలకొనే ప్రమాదం ఉందని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.