Congress: కాంగ్రెస్కు కేంద్రం షాక్.. 24 అక్బర్ రోడ్డు కార్యాలయాన్ని ఖాళీ చేయాలని నోటీసులు!
Congress: దేశ రాజకీయాల్లో సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటీసులు జారీ చేసింది. దిల్లీలోని అత్యంత కీలకమైన 24 అక్బర్ రోడ్డులో ఉన్న పార్టీ పాత ప్రధాన కార్యాలయాన్ని ఈ నెల 28 (శనివారం) లోగా ఖాళీ చేయాలని స్పష్టం చేసింది.
48 ఏళ్ల అనుబంధం.. ముగుస్తున్న మజిలీ?
గత 48 ఏళ్లుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకలాపాలకు ఈ బంగ్లానే వేదికగా నిలిచింది. గతేడాది కోట్లా మార్గ్లో ‘ఇందిరా భవన్’ పేరుతో కొత్త ఆఫీసును ప్రారంభించినప్పటికీ, ఇప్పటికీ అక్బర్ రోడ్డు నుంచే కీలక కార్యకలాపాలు సాగుతున్నాయి.
నోటీసులోని ముఖ్యాంశాలు: ప్రభుత్వ బంగ్లాల్లో రాజకీయ పార్టీల కార్యాలయాలు ఉండకూడదన్న నిబంధన మేరకు ఈ నోటీసులు జారీ అయ్యాయి.
మరో ఆఫీసు కూడా: అక్బర్ రోడ్డు బంగ్లాతో పాటు 5, రైసినా రోడ్డులోని యూత్ కాంగ్రెస్ ఆఫీసును కూడా శనివారంలోగా ఖాళీ చేయాలని కేంద్రం పేర్కొంది.
న్యాయపోరాటానికి సిద్ధం: అభిషేక్ మను సింఘ్వీ
కేంద్రం నిర్ణయంపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, ప్రముఖ లాయర్ అభిషేక్ మను సింఘ్వీ తీవ్రంగా స్పందించారు. "ఇది పూర్తిగా రాజకీయ ప్రేరేపిత చర్య. చట్టవిరుద్ధంగా జారీ చేసిన ఈ నోటీసులపై అన్ని విధాలా న్యాయపరమైన పోరాటం చేసేందుకు పార్టీ సిద్ధంగా ఉంది."
చారిత్రక నేపథ్యం.. ఆంగ్సాన్ సూకీ నివాసం!
ఈ బంగ్లాకు ఒక ప్రత్యేకమైన చారిత్రక ప్రాధాన్యత ఉంది. 1960లో భారత్కు మయన్మార్ రాయబారిగా ఉన్న డా.ఖిన్ కీ ఇందులో నివాసం ఉండేవారు. నోబెల్ విజేత ఆంగ్సాన్ సూకీ తన యవ్వనంలో చాలా ఏళ్లు ఈ బంగ్లాలోనే గడిపారు.
1977 ఎన్నికల తర్వాత కాంగ్రెస్ చీలిపోయిన తరుణంలో, ఇందిరాగాంధీ నేతృత్వంలోని వర్గానికి ఈ బంగ్లాను కేటాయించారు. అప్పటి నుంచి ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెన్నెముకగా నిలిచింది.
ప్రస్తుతం కేంద్రం జారీ చేసిన డెడ్లైన్ సమీపిస్తుండటంతో, కాంగ్రెస్ పార్టీ తదుపరి అడుగులు ఎలా ఉంటాయన్నది రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది.