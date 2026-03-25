Arun Chilukuri
Published on: 25 March 2026 12:25 PM IST
Congress: దేశ రాజకీయాల్లో సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటీసులు జారీ చేసింది. దిల్లీలోని అత్యంత కీలకమైన 24 అక్బర్‌ రోడ్డులో ఉన్న పార్టీ పాత ప్రధాన కార్యాలయాన్ని ఈ నెల 28 (శనివారం) లోగా ఖాళీ చేయాలని స్పష్టం చేసింది.

48 ఏళ్ల అనుబంధం.. ముగుస్తున్న మజిలీ?

గత 48 ఏళ్లుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకలాపాలకు ఈ బంగ్లానే వేదికగా నిలిచింది. గతేడాది కోట్లా మార్గ్‌లో ‘ఇందిరా భవన్’ పేరుతో కొత్త ఆఫీసును ప్రారంభించినప్పటికీ, ఇప్పటికీ అక్బర్ రోడ్డు నుంచే కీలక కార్యకలాపాలు సాగుతున్నాయి.

నోటీసులోని ముఖ్యాంశాలు: ప్రభుత్వ బంగ్లాల్లో రాజకీయ పార్టీల కార్యాలయాలు ఉండకూడదన్న నిబంధన మేరకు ఈ నోటీసులు జారీ అయ్యాయి.

మరో ఆఫీసు కూడా: అక్బర్‌ రోడ్డు బంగ్లాతో పాటు 5, రైసినా రోడ్డులోని యూత్ కాంగ్రెస్ ఆఫీసును కూడా శనివారంలోగా ఖాళీ చేయాలని కేంద్రం పేర్కొంది.

న్యాయపోరాటానికి సిద్ధం: అభిషేక్ మను సింఘ్వీ

కేంద్రం నిర్ణయంపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, ప్రముఖ లాయర్ అభిషేక్ మను సింఘ్వీ తీవ్రంగా స్పందించారు. "ఇది పూర్తిగా రాజకీయ ప్రేరేపిత చర్య. చట్టవిరుద్ధంగా జారీ చేసిన ఈ నోటీసులపై అన్ని విధాలా న్యాయపరమైన పోరాటం చేసేందుకు పార్టీ సిద్ధంగా ఉంది."

చారిత్రక నేపథ్యం.. ఆంగ్‌సాన్ సూకీ నివాసం!

ఈ బంగ్లాకు ఒక ప్రత్యేకమైన చారిత్రక ప్రాధాన్యత ఉంది. 1960లో భారత్‌కు మయన్మార్‌ రాయబారిగా ఉన్న డా.ఖిన్‌ కీ ఇందులో నివాసం ఉండేవారు. నోబెల్ విజేత ఆంగ్‌సాన్‌ సూకీ తన యవ్వనంలో చాలా ఏళ్లు ఈ బంగ్లాలోనే గడిపారు.

1977 ఎన్నికల తర్వాత కాంగ్రెస్ చీలిపోయిన తరుణంలో, ఇందిరాగాంధీ నేతృత్వంలోని వర్గానికి ఈ బంగ్లాను కేటాయించారు. అప్పటి నుంచి ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెన్నెముకగా నిలిచింది.

ప్రస్తుతం కేంద్రం జారీ చేసిన డెడ్‌లైన్ సమీపిస్తుండటంతో, కాంగ్రెస్ పార్టీ తదుపరి అడుగులు ఎలా ఉంటాయన్నది రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది.

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

