Census 2027: రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న జనగణన
Census 2027: కరోనా కారణంగా 2021లో వాయిదా పడిన భారత జనాభా గణనను 2026లో నిర్వహించనున్నారు. దీని ప్రకారం, 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన జనాభా గణన రేపటి నుండి (ఏప్రిల్ 01, 2026) ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో, ఈ గణన ప్రాముఖ్యతను, ఇందులో చేసిన కొత్త మార్పులను ఒకసారి చెక్ తెలుసుకుందాం.
ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జనాభా గణన
భారతదేశంలో ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జనాభా గణన జరుగుతుంది. భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చినప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు 7 సార్లు జనాభా గణన జరిగింది. చివరి జనాభా గణన 2011లో జరిగింది. వాస్తవానికి, 10 సంవత్సరాల తర్వాత, 2021లో జనాభా గణన జరగాల్సి ఉంది. అయితే, కరోనా కారణంగా అప్పుడు జనాభా గణనను నిర్వహించలేకపోయారు.
జనాభా గణన రెండు దశల్లో..
భారతదేశపు ఈ 8వ జనాభా గణన రెండు దశల్లో నిర్వహిస్తారు. మొదటి దశ 2026లో, రెండవ దశ 2027లో ఉంటుంది. ఈ రెండు దశల జనాభా గణనలో మొదటి దశ రేపు (ఏప్రిల్ 01, 2026) ప్రారంభమవుతుంది. జనాభా గణన మొదటి దశ ఏప్రిల్ 01, 2026 నుండి ఏప్రిల్ 30, 2026 వరకు నిర్వహిస్తారు.
డిజిటల్ గా పేర్లు నమోదు చేసుకోవచ్చు..
ప్రజలు ఈ జనగణనలో తమ పేర్లను డిజిటల్ గా నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఈ జనగణనలో, వెబ్సైట్ ద్వారా తమ వ్యక్తిగత వివరాలను అప్లోడ్ చేసుకునే అవకాశాన్ని ప్రజలకు కల్పించారు. తమ వ్యక్తిగత వివరాలను అప్లోడ్ చేసుకున్న వారికి 16 అంకెల సంఖ్యను కేటాయిస్తారు. జనగణన సమయంలో ఈ సంఖ్యను గణన అధికారులకు అందజేస్తే సరిపోతుంది. ఆధార్, ఓటర్ ఐడి కార్డు వంటి ఇతర పత్రాలు ఏవీ అందించాల్సిన అవసరం లేదు.
జనగణన అనేది ప్రతి దేశానికి అతి ముఖ్యమైన అవసరం. ప్రజల స్థితిగతులను వాస్తవానికి దగ్గరగా తెలుసుకునే అవకాశం ప్రభుత్వానికి దీనిద్వారా కలుగుతుంది. జనాభా లెక్కల్లో ఉన్న గణాంకాల ఆధారంగానే కొత్త పథకాల రూపకల్పన.. పాత పథకాల్లో మార్పులు చేర్పులు.. నియోజకవర్గాల పునర్వ్యవస్థీకరణ.. మౌలిక సదుపాయాల కల్పన వంటి అనేక ముఖ్యమైన కార్యకలాపాలకు జనాభా లెక్కలే ప్రాతిపదికగా ఉంటాయి. అందువల్ల జనగణన సమయంలో అధికారులు అడిగిన ప్రతి ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం చెప్పడం అవసరం. జనగణనలో కచ్చితంగా పాల్గొనడం ప్రతి పౌరుడి విధి.