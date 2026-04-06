BSF Unique Strategy: భారత్-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దులో కంచె వేయడానికి వీలులేని ప్రాంతాల్లో పాములు, మొసళ్లను రక్షణగా ఉంచాలని బీఎస్ఎఫ్ యోచిస్తోంది.

Arun Chilukuri
Published on: 6 April 2026 12:07 PM IST
X

BSF Unique Strategy: భారత్-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దుల్లో అక్రమ చొరబాట్లు, స్మగ్లింగ్‌కు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ (BSF) ఒక వినూత్నమైన, అత్యంత ప్రమాదకరమైన వ్యూహాన్ని పరిశీలిస్తోంది. భౌగోళిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా కంచె వేయడానికి వీలులేని నదీ ప్రాంతాలు, చిత్తడి నేలల్లో పాములు, మొసళ్లను వదిలిపెట్టి రక్షణ కల్పించాలని భావిస్తోంది.

నేపథ్యం మరియు ప్రతిపాదన:

భారత్-బంగ్లాదేశ్ మధ్య ఉన్న 4,096 కిలోమీటర్ల సరిహద్దులో సుమారు 371 కిలోమీటర్ల మేర ఇంకా కంచె నిర్మించాల్సి ఉంది. ముఖ్యంగా నదులు ఉన్న చోట ఇనుప కంచె వేయడం అసాధ్యంగా మారింది. ఇలాంటి 'డార్క్ జోన్ల' నుంచే స్మగ్లర్లు దేశంలోకి వస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి 9న కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా నేతృత్వంలో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో ఈ వినూత్న ఆలోచన తెరపైకి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. దీనిపై సాధ్యాసాధ్యాలను నివేదించాలని బీఎస్ఎఫ్ క్షేత్రస్థాయి అధికారులను ఆదేశించింది.

వ్యూహంలోని ప్రధాన అంశాలు:

సహజ రక్షణ: కంచె లేని నదీ తీరాల్లో మొసళ్లను, పొదల్లో విషపూరిత పాములను వదిలితే చొరబాటుదారులు భయంతో వెనక్కి తగ్గుతారని అంచనా.

పహారా పటిష్టం: నిరంతరం నిఘా ఉంచడం కష్టంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ జంతువులు సహజ నిఘా వర్గాలుగా పనిచేస్తాయి.

టెక్నాలజీతో అనుసంధానం: మొబైల్ సిగ్నల్స్ లేని ప్రాంతాల్లో నెట్‌వర్క్ పెంచుతూనే, ఈ జంతువుల రక్షణను అదనపు బలంగా వాడుకోవాలని ఆలోచన.

ఎదురవుతున్న సవాళ్లు:

ఈ ప్రతిపాదన వినడానికి వినూత్నంగా ఉన్నా, అమలులో అనేక చిక్కులు ఉన్నాయని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు:

సామాన్యుల భద్రత: వరదలు వచ్చినప్పుడు ఈ క్రూర జంతువులు సరిహద్దు గ్రామాల్లోకి వచ్చి ప్రజలను గాయపరిచే ప్రమాదం ఉంది.

నిర్వహణ: ఇన్ని పాములు, మొసళ్లను ఎక్కడి నుంచి సేకరించాలి? వాటిని ఒకే చోట ఎలా ఉంచాలి? అనేది ప్రశ్నార్థకం.

సరిహద్దు దాటే అవకాశం: జంతువులకు భౌగోళిక సరిహద్దులు తెలియవు కాబట్టి, అవి బంగ్లాదేశ్ వైపు వెళ్తే అంతర్జాతీయ సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.

ప్రస్తుత పరిస్థితి: ఈ ప్రతిపాదన ప్రస్తుతం ప్రాథమిక దశలోనే ఉంది. చొరబాట్లను అడ్డుకోవడానికి టెక్నాలజీతో పాటు ఇలాంటి వినూత్న మార్గాలను అన్వేషించడం బీఎస్ఎఫ్ తెగింపునకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X