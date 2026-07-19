Ayodhya Ram Mandir: రామాలయ విరాళాల రచ్చ.. మోదీకి రాహుల్-ఖర్గే లేఖ
Ayodhya Ram Mandir: అయోధ్య రామాలయానికి వస్తున్న విరాళాల దుర్వినియోగం, నిధుల గోల్మాల్ వ్యవహారం ఇప్పుడు దేశ రాజకీయాల్లో తీవ్ర సంచలనంగా మారింది..
Ayodhya Ram Mandir: అయోధ్య రామాలయానికి వస్తున్న విరాళాల దుర్వినియోగం, నిధుల గోల్మాల్ వ్యవహారం ఇప్పుడు దేశ రాజకీయాల్లో తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. ఈ వ్యవహారంపై లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే తీవ్రంగా స్పందించారు. విరాళాల చోరీ ఆరోపణలపై స్వతంత్ర , సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేస్తూ వీరిద్దరూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి సంయుక్తంగా ఒక లేఖ రాశారు. దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది భక్తులు తమ కష్టార్జితాన్ని ఎంతో నమ్మకంతో, భక్తితో రామాలయానికి విరాళాలుగా ఇచ్చారని, ఇలాంటి చోరీల వల్ల వారు తీవ్రంగా మోసపోయినట్లు భావిస్తున్నారని లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఈ లేఖను సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసిన మల్లికార్జున ఖర్గే, రామాలయ నిధుల నిర్వహణలో పూర్తి పారదర్శకత ఉండాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇంత పెద్ద కుంభకోణం జరుగుతున్నా ప్రధానమంత్రి మౌనంగా ఉండటం సరికాదని, ఈ విషయంలో ఆయన మౌనం వహించడం ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని ఇద్దరు కాంగ్రెస్ నేతలు ధ్వజమెత్తారు.
వివాదం నేపథ్యం ఏమిటి?
రామాలయ విరాళాల చోరీకి సంబంధించిన వివాదం జూన్ మొదటి వారంలో వెలుగులోకి వచ్చింది. భక్తులు సమర్పించిన కానుకలను లెక్కిస్తున్న సమయంలో కొందరు సిబ్బంది నోట్ల కట్టలను తమ బట్టలు, బూట్లలో దాచుకుంటున్నట్లు సీసీటీవీ ఫుటేజీ ద్వారా ఆధారాలు లభ్యమయ్యాయి. ఈ వ్యవహారంపై శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు జూన్ 25న పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు ఎనిమిది మందిని అరెస్ట్ చేయగా, ట్రస్ట్కు చెందిన ఇద్దరు సీనియర్ నిర్వాహకులు తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు. నిందితులలో కొందరు ట్రస్ట్ ముఖ్య నేతలకు సన్నిహితులు కావడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం ప్రత్యేక విచారణ బృందం ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తోంది.
కేంద్రానిదే బాధ్యత.. కాంగ్రెస్ డిమాండ్లు
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు పార్లమెంట్లో ప్రధానమంత్రి మోదీ స్వయంగా ఈ ట్రస్ట్ ఏర్పాటును ప్రకటించారని, దీని సభ్యులందరినీ కేంద్ర ప్రభుత్వమే నియమించిందని రాహుల్ గాంధీ, ఖర్గే గుర్తు చేశారు. ఈ ట్రస్ట్లోని సభ్యులకు ఆర్ఎస్ఎస్, వీహెచ్పీ వంటి సంస్థలతో బహిరంగ సంబంధాలు ఉన్నాయని, మాజీ జనరల్ సెక్రటరీ ప్రధానమంత్రికి అత్యంత సన్నిహితుడని వారు లేఖలో ప్రస్తావించారు. అందువల్ల ఈ అవినీతికి బాధ్యత వహించాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వంపైనే ఉందని స్పష్టం చేశారు.
ఇలాంటి నేరం జరిగినప్పుడు జవాబుదారీతనాన్ని నిర్ధారించడం ప్రధాని విధి అని, నగదుతో పాటు బంగారం, వెండి వంటి కానుకల నిర్వహణపై కూడా నిష్పాక్షిక విచారణ జరిపించాలని కోరారు. భక్తుల నమ్మకాన్ని కాపాడటం కోసం విచారణ నివేదికలను, అలాగే ట్రస్ట్కు సంబంధించిన పూర్తి ఆర్థిక రికార్డులను బహిరంగంగా ఉంచాలని, బాధ్యులు ఎంతటి వారైనా సరే కఠినంగా శిక్షించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. ఈ వ్యవహారంపై ప్రభుత్వం ఎంత వేగంగా, పారదర్శకంగా స్పందిస్తుందనే దానిపైనే దాని విశ్వసనీయత ఆధారపడి ఉంటుందని లేఖలో హెచ్చరించారు.