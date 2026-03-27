Ram Navami 2026: అయోధ్యలో అద్భుతం.. బాలరాముడి నుదుట మెరిసిన 'సూర్య తిలకం'!
Ram Navami 2026: అయోధ్య రామమందిరంలో శ్రీరామనవమి వేడుకలు అంబరాన్నంటాయి. ప్రాణప్రతిష్ఠ తర్వాత వచ్చిన మూడో శ్రీరామనవమి కావడంతో దేశవిదేశాల నుంచి భక్తులు పోటెత్తారు. ఈ పవిత్ర పర్వదినాన గర్భగుడిలోని బాలరాముడి విగ్రహంపై జరిగిన 'సూర్య తిలకం' ఘట్టం భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది. సరిగ్గా అభిజిత్ లగ్నంలో సూర్యకిరణాలు రామయ్య నుదుటిపై తిలకంలా ప్రకాశించడంతో ఆలయ ప్రాంగణం 'జై శ్రీరామ్' నినాదాలతో మారుమోగిపోయింది.
శాస్త్రవేత్తల మేధస్సు.. అద్భుత సాంకేతికత:
ఈ అద్భుత దృశ్యం వెనుక భారతీయ శాస్త్రవేత్తల కృషి ఎంతో ఉంది. బెంగళూరులోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ (IIA) మరియు సెంట్రల్ బిల్డింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ (CBRI) శాస్త్రవేత్తలు కలిసి ఈ 'సూర్య తిలక' వ్యవస్థను రూపొందించారు.
ఆప్టికల్ సిస్టమ్: ఆలయ మూడో అంతస్తులో అమర్చిన ప్రత్యేక అద్దాలు, పైపులు, కుంభాకార మరియు పుటాకార కటకాల (Lenses) సాయంతో సూర్యకాంతిని నేరుగా గర్భగుడిలోని విగ్రహం నుదుటిపైకి ప్రసరింపజేశారు.
గేర్ మెకానిజం: సూర్యుడి గమనాన్ని బట్టి ఏటా శ్రీరామనవమి రోజున కచ్చితంగా అదే సమయానికి కాంతి పడేలా 'గేర్ టీత్ మెకానిజం'ను వినియోగించారు. ఇది గడియారంలోని ముల్లుల మాదిరిగా అద్దాలను ఏడాది పొడవునా స్వల్పంగా కదుపుతూ, మళ్లీ వచ్చే నవమి నాటికి సరైన కోణంలోకి తీసుకువస్తుంది.
ఏటా పునరావృతమయ్యేలా ఏర్పాట్లు:
హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం ప్రతి ఏటా శ్రీరామనవమి వచ్చే తిథిని, సమయాన్ని అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో గణించి ఈ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. విద్యుత్ లేదా బ్యాటరీల అవసరం లేకుండా కేవలం కాంతి పరావర్తన సూత్రాల ఆధారంగా ఈ అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించడం విశేషం. ఈ అపురూప దృశ్యాన్ని తిలకించిన భక్తులు తన్మయత్వంతో పులకించిపోయారు.