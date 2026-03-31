April Festivals: వసంతకాలం ఉత్సాహాన్ని తీసుకొచ్చే నెలల్లో ఏప్రిల్ ప్రత్యేకమైనది. ప్రకృతి కొత్త రంగుల్లో మెరిసే ఈ సమయంలో హిందూ సంప్రదాయాలకు చెందిన పండుగలు వరుసగా వస్తాయి. మ‌రి ఏప్రిల్ నెల‌లో వ‌చ్చే పండుగ‌ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Mokshith
Published on: 31 March 2026 2:08 PM IST
ఏప్రిల్ 2 – హనుమాన్ జయంతి

చైత్ర పౌర్ణమి రోజున భక్తులు హనుమంతుడి జన్మదినాన్ని జరుపుకుంటారు. ఈ రోజును దేశవ్యాప్తంగా భక్తిశ్రద్ధలతో పాటిస్తారు. ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు, హనుమాన్ చాలీసా పారాయణాలు నిర్వహిస్తారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయాలకు వెళ్లి దర్శనం చేసుకుంటారు. హనుమంతుడిని ధైర్యం, భక్తి, శక్తికి ప్రతీకగా భావిస్తారు.

ఏప్రిల్ 14 – తమిళ నూతన సంవత్సరం (పుత్తాండు)

తమిళ సమాజానికి ఇది కొత్త సంవత్సర ప్రారంభం. ఈ రోజున సూర్యుడు మేష రాశిలోకి ప్రవేశించడం ప్రత్యేకంగా భావిస్తారు. తమిళనాడులో ప్రజలు ఇళ్లను అలంకరించి ప్రత్యేక వంటకాలు తయారు చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పూజలు నిర్వహించి కొత్త సంవత్సరాన్ని ఆనందంగా స్వాగతిస్తారు. వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ఆనందాన్ని కూడా ఈ పండుగ ప్రతిబింబిస్తుంది.

ఏప్రిల్ 15 – కేరళ, బెంగాల్ నూతన సంవత్సరం

ఏప్రిల్ మధ్యలో కేరళలో విషు పండుగ జరుపుకుంటారు. ఇది మలయాళీ ప్రజలకు నూతన సంవత్సర ఆరంభంగా భావిస్తారు. ఉదయం తొలుత విషుకణి చూసే సంప్రదాయం ఉంది.

అదే రోజు పశ్చిమ బెంగాల్‌లో పొయిలా బైశాఖ్ పేరుతో బెంగాలీ నూతన సంవత్సరం జరుపుకుంటారు. ప్రజలు కొత్త బట్టలు ధరించి ఆలయాలకు వెళ్లి పూజలు చేస్తారు. వ్యాపారులు కొత్త లెక్కల పుస్తకాలను ప్రారంభించడం కూడా ఒక సంప్రదాయం.

ఏప్రిల్ 19 – అక్షయ తృతీయ

హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యంత శుభదినాల్లో ఒకటి అక్షయ తృతీయ. ఈ రోజున చేసే దానం, పూజలు, కొనుగోళ్లు శాశ్వతంగా శుభఫలితాలను ఇస్తాయని నమ్మకం ఉంది. ప్రత్యేకంగా బంగారం కొనుగోలు చేయడానికి ఈ రోజుకు చాలా ప్రాధాన్యం ఉంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ రోజు జువెలరీ షాపుల్లో భారీ రద్దీ కనిపిస్తుంది. అలాగే అనేక మంది ఈ రోజున కొత్త వ్యాపారాలు లేదా పెట్టుబడులు ప్రారంభిస్తారు.

ఏప్రిల్ చివరిలో వచ్చే ముఖ్య పర్వదినాలు

ఏప్రిల్ చివరి వారంలో కూడా కొన్ని ముఖ్యమైన పండుగలు ఉంటాయి.

ఏప్రిల్ 23 – గంగా సప్తమి: గంగానది అవతరించిన రోజుగా భావిస్తారు. ఈ రోజున భక్తులు నదీ తీరాల్లో పూజలు చేసి గంగామాతకు ప్రత్యేక హారతులు ఇస్తారు.

ఏప్రిల్ 25 – సీతా నవమి: శ్రీరాముడి భార్య సీతాదేవి జన్మదినంగా ఈ రోజును భావిస్తారు. ఆలయాల్లో సీతారాముల కళ్యాణోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు.

ఏప్రిల్ 30 – నరసింహ జయంతి: మహావిష్ణువు ఉగ్ర నరసింహ అవతారం తీసుకుని హిరణ్యకశిపును సంహరించిన రోజుగా ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో నరసింహ స్వామి ఆలయాల్లో ప్రత్యేక వేడుకలు జరుగుతాయి.

మొత్తం మీద, 2026 ఏప్రిల్ నెల అనేక మతపరమైన పండుగలు, ప్రాంతీయ నూతన సంవత్సర వేడుకలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో నిండి ఉంటుంది. భారతదేశ సంస్కృతిలో ఉన్న వైవిధ్యాన్ని, సంప్రదాయాల అందాన్ని ఈ పండుగలు ప్రతిబింబిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఈ పర్వదినాలను ఆనందంగా జరుపుకోవడానికి ముందుగానే తేదీలను తెలుసుకుని సిద్ధ‌మ‌వ్వండి.

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

