Amarnath Yatra 2026: హర హర మహాదేవ్.. ప్రారంభమైన పవిత్ర అమర్నాథ్ యాత్ర!
Amarnath Yatra 2026: దేశంలోనే అత్యంత పవిత్రమైన అమర్నాథ్ యాత్ర ఘనంగా ప్రారంభమైంది.
Amarnath Yatra 2026: దేశవ్యాప్తంగా కోట్ల మంది హిందువులు అత్యంత పవిత్రంగా భావించే అమర్నాథ్ యాత్ర అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. సముద్ర మట్టానికి సుమారు 3,800 మీటర్ల అత్యంత ఎత్తైన ప్రాంతంలో ఉన్న అమర్నాథ్ గుహలోని మంచు లింగాన్ని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు కదిలారు. జమ్మూ కాశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సింహా జమ్మూ నుండి ఈ పవిత్ర యాత్రను జెండా ఊపి అధికారికంగా ప్రారంభించారు. ఓల్డ్ మండిలోని శ్రీరామ్ ఆలయం నుండి పెద్ద సంఖ్యలో సాధువులు, రుషులు, భక్తులు "బాబా బార్ఫానీకీ జై", "హర హర మహాదేవ" అంటూ శివనామస్మరణతో హిమాలయాల వైపు అడుగులు వేశారు.
యాత్ర ప్రారంభమైన విషయాన్ని ఎల్జీ మనోజ్ సింహా సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) వేదికగా భక్తులతో పంచుకుంటూ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అమర్నాథ్ పవిత్ర గుహ వైపు సాగే ఈ యాత్ర రెండు ప్రధాన మార్గాల ద్వారా కొనసాగుతుంది.
పహల్గాం మార్గం: ఈ సాంప్రదాయ నడక మార్గం మొత్తం 46 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. ఈ కఠినమైన ట్రెక్కింగ్ పూర్తి చేయడానికి భక్తులకు 3 నుండి 5 రోజుల సమయం పడుతుంది. నడవలేని వృద్ధులు, రోగుల కోసం పోనీలు (గుర్రాలు), పల్లకీల సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంది.
బాల్తాల్ మార్గం: ఇది తక్కువ దూరంతో కూడిన మార్గం. ఇక్కడి నుండి అమర్నాథ్ గుహకు కేవలం 14 కిలోమీటర్ల దూరమే ఉంటుంది.
యాత్రికులకు ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు ఎదురవ్వకుండా ఇండియన్ ఆర్మీ, జమ్మూ కాశ్మీర్ పోలీసులు ఉమ్మడిగా అత్యంత కట్టుదిట్టమైన వ్యూహాత్మక భద్రతా వలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఎత్తైన కొండ శిఖరాలపై ముప్పులను ముందే పసిగట్టేందుకు 22 ప్రత్యేక స్నైపర్ బృందాలను రంగంలోకి దించారు. వీరు కొండలపై నుండి 24 గంటల పాటు నిఘా ఉంచుతారు.
దీనికి తోడు, ఈసారి యాత్ర చరిత్రలోనే మొదటిసారిగా 28 'మచన్ మోర్చాస్' (అత్యంత సురక్షితమైన భద్రతా టవర్లు) ఏర్పాటు చేశారు. భారీ రద్దీ ఉన్న సమయంలోనూ గుంపుల్లోని కదలికలను స్పష్టంగా గమనించడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి.
తీవ్రవాద ముప్పులను, అక్రమ వాహనాల రాకపోకలను అడ్డుకోవడానికి ఈసారి పూర్తి డిజిటల్ భద్రతా వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టారు.
యాత్ర పొడవునా 400కు పైగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సామర్థ్యం ఉన్న ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ (FRS) కెమెరాలను ఉంచారు. వీటిలో ఉగ్రవాదులు, మోస్ట్ వాంటెడ్ నేరగాళ్ల డేటా ఉంటుంది. అనుమానితులు కనిపిస్తే వెంటనే అలర్ట్ వెళ్తుంది. ఆటోమేటిక్ నెంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్ (ANPR) సిస్టమ్ ద్వారా బ్లాక్లిస్ట్లో ఉన్న వాహనాలను క్షణాల్లో గుర్తిస్తారు.
గగనతల ముప్పులను అరికట్టడానికి నైట్ విజన్ (రాత్రి పూట కూడా చూసే) పరికరాలు కలిగిన ప్రత్యేక డ్రోన్ యూనిట్లు, బేస్ క్యాంపుల వద్ద 360 డిగ్రీల కెమెరాలు పనిచేస్తున్నాయి.
ఈ డిజిటల్ ఫీడ్లన్నింటినీ ఏకకాలంలో పర్యవేక్షించేందుకు ప్రాజెక్ట్ 'హాక్ ఐ' (Hawk Eye) ను రంగంలోకి దించారు. శ్రీనగర్లోని ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ (ICC) ద్వారా ఈ భద్రతను, అలాగే లాజిస్టిక్స్, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలను అనుసంధానించారు.
భద్రతతో పాటు ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతాలలో భక్తులకు అవసరమైన పారిశుధ్యం, మెరుగైన ఆరోగ్య సౌకర్యాలు, సరిపడా ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు మరియు అత్యవసర వైద్య సేవలను అందుబాటులో ఉంచారు. భారత వాతావరణ శాఖ (IMD)తో కమాండ్ సెంటర్ నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతూ, మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులపై భక్తులకు ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరికలు జారీ చేసేలా యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు చేసింది.