Ahmedabad: రెడీమేడ్ దోశ పిండి ప్రాణాంతకం.. ఇద్దరు చిన్నారులు బలి!

Srinivas Rao
Published on: 7 April 2026 3:20 PM IST
Ahmedabad: గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని అహ్మదాబాద్ నగరంలో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇంట్లో తయారుచేసిన దోశలు తిన్న తర్వాత ఇద్దరు చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోగా, తల్లిదండ్రులు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. రెడీమేడ్ పిండిపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతుండగా, పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు.

ఘటన వివరాలు

గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్ నగరంలోని చాంద్‌ఖేడా ప్రాంతంలో ఈ దారుణ సంఘటన జరిగింది. స్థానికంగా కొనుగోలు చేసిన రెడీమేడ్ దోశ పిండితో ఇంట్లో దోశలు తయారు చేసి తిన్న కుటుంబం తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైంది. ఈ ఘటనలో మూడు నెలల శిశువు, నాలుగు సంవత్సరాల చిన్నారి ప్రాణాలు కోల్పోవడం కలకలం రేపింది.

చిన్నారుల పరిస్థితి విషమం

దోశలు తిన్న వెంటనే చిన్నారులు అస్వస్థతకు గురయ్యారని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. తీవ్రమైన వాంతులు, విరేచనాలతో వారి ఆరోగ్యం క్షీణించింది. ఆసుపత్రికి తరలించినప్పటికీ వైద్యులు వారిని కాపాడలేకపోయారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.

తల్లిదండ్రులు ఆసుపత్రిలో

చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు కూడా అదే ఆహారం తీసుకోవడంతో ఫుడ్ పాయిజనింగ్ లక్షణాలతో బాధపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం వారు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. కుటుంబం మొత్తం ఒకేసారి అస్వస్థతకు గురికావడంతో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి.

పిండిపై అనుమానాలు

కుటుంబ సభ్యుల ప్రకారం, వారు స్థానిక డెయిరీ నుంచి దాదాపు మూడు కిలోల దోశ పిండిని కొనుగోలు చేశారు. ఏప్రిల్ 1న ఆ పిండితో దోసలు తయారు చేసి తిన్న తర్వాతే సమస్యలు మొదలయ్యాయి. పిండిలో కలుషిత పదార్థాలు ఉండవచ్చని వారు ఆరోపిస్తున్నారు.

పోలీసులు విచారణ

ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు. ముఖ్యంగా మూడు నెలల శిశువు ఘన ఆహారం తీసుకునే అవకాశం తక్కువగా ఉండటంతో మరింత లోతుగా పరిశీలిస్తున్నారు. మృతదేహాలపై నిర్వహించిన పరీక్షల నివేదిక కోసం అధికారులు ఎదురుచూస్తున్నారు.

డెయిరీ యజమాని స్పందన

ఈ ఆరోపణలను డెయిరీ యజమాని ఖండించారు. ఆ రోజు తాను వంద కిలోలకుపైగా పిండిని విక్రయించానని, ఇతర వినియోగదారుల నుంచి ఎలాంటి ఫిర్యాదులు రాలేదని తెలిపారు. తనపై వచ్చిన ఆరోపణలు నిరాధారమని చెప్పారు

Ahmedabad incidentdosa batter deathsfood poisoning caseready made batter issueChandkheda tragedy
