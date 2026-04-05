“నిజం చెప్పండి” – మోదీకి లేఖ రాసిన బాధిత కుటుంబాలు
Ahmedabad Plane Crash: గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో జరిగిన ఘోర విమాన ప్రమాదం దేశాన్ని కలచివేసింది. ఈ ఘటనలో వందలాది ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో బాధిత కుటుంబాలు న్యాయం కోరుతున్నాయి.
Ahmedabad Plane Crash: గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో జరిగిన ఘోర విమాన ప్రమాదం దేశాన్ని కలచివేసింది. ఈ ఘటనలో వందలాది ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో బాధిత కుటుంబాలు న్యాయం కోరుతున్నాయి. ప్రమాదానికి గల అసలు కారణాలను తెలుసుకునేందుకు బ్లాక్బాక్స్ వివరాలు విడుదల చేయాలని వారు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది.
ఘోర ప్రమాదం నేపథ్యం
గత సంవత్సరం జూన్ 12న అహ్మదాబాద్ నుంచి లండన్కు బయలుదేరిన ఎయిరిండియా-171 విమానం కొద్దిసేపటికే కుప్పకూలింది. ఈ విషాద ఘటనలో విమానంలో ఉన్న 241 మంది ప్రయాణికులతో పాటు భూమిపై ఉన్న 19 మంది మరణించారు. మొత్తం 260 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఈ ప్రమాదం దేశవ్యాప్తంగా విషాదాన్ని నింపింది.
బ్లాక్బాక్స్పై దృష్టి
ఈ ఘటనపై నిజానిజాలు బయటపెట్టాలని బాధిత కుటుంబాలు గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. విమానంలోని కాక్పిట్ వాయిస్ రికార్డర్, బ్లాక్బాక్స్ డేటా విడుదల చేస్తే ప్రమాదానికి గల అసలు కారణం తెలిసే అవకాశం ఉందని వారు భావిస్తున్నారు. ఈ వివరాలు బయటకు వస్తే తమకు కొంతమేర న్యాయం జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నారు.
ప్రధానికి లేఖ
అహ్మదాబాద్లో సమావేశమైన సుమారు 30 బాధిత కుటుంబాలు ఈ అంశంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి లేఖ రాశాయి. ప్రమాదానికి కారణమైన సాంకేతిక లోపాలపై స్పష్టత కావాలని, విచారణ పారదర్శకంగా జరగాలని వారు కోరారు. అలాగే సంబంధిత అధికార సంస్థలు వెంటనే స్పందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
అధికార సంస్థలకు విజ్ఞప్తి
విమాన ప్రమాదాల దర్యాప్తు సంస్థ, పౌర విమానయాన నియంత్రణ సంస్థ, గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్ర పటేల్కు కూడా బాధితులు లేఖలు పంపారు. దర్యాప్తు ప్రక్రియ వేగవంతం చేయడంతో పాటు బ్లాక్బాక్స్ సమాచారం ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కోరారు.
నిజాలు వెలుగులోకి రావాలన్న ఆశ
ప్రమాదానికి గల అసలు కారణం తెలియకపోవడం వల్ల బాధిత కుటుంబాలు ఇంకా మానసిక వేదనలోనే ఉన్నాయి. నిజాలు బయటకు వస్తేనే తమకు న్యాయం జరుగుతుందని వారు నమ్ముతున్నారు. ప్రభుత్వం త్వరగా స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని దేశవ్యాప్తంగా డిమాండ్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.