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Suryapet: నూతన్‌కల్‌ రోడ్డు భద్రతపై పోలీసుల అవగాహన

Suryapet: సూర్యాపేట జిల్లా నూతన్‌కల్‌లో ట్రాఫిక్ నిబంధనలపై అవగాహన. హెల్మెట్, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ పై ఎస్ఐ నాగరాజు హెచ్చరిక. ప్రమాద రహిత సమాజమే లక్ష్యం.

PULUSU NAGARAJU, SURYAPETA
Published on: 14 July 2026 8:37 PM IST
Suryapet
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Suryapet: నూతన్‌కల్‌ రోడ్డు భద్రతపై పోలీసుల అవగాహన

సూర్యాపేట: రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించి ప్రజల్లో ట్రాఫిక్ నిబంధనలపై అవగాహన పెంచేందుకు నూతన్‌కల్ పోలీసులు ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. నూతన్‌కల్ కేంద్రంలో నూతన్‌కల్ పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో వాహనదారులు మరియు స్థానిక ప్రజలకు రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన కార్యక్రమం జరిగింది.

ఈ సందర్భంగా నూతన్‌కల్ ఎస్ఐ నాగరాజు మాట్లాడుతూ రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు, వాహనదారుల స్వీయ రక్షణకు ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఖచ్చితంగా పాటించడం చాలా ముఖ్యమని తెలిపారు. వాహనదారులు ప్రయాణాల్లో కొన్ని ముఖ్య విషయాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచించారు.

ఎస్ఐ సూచించిన ముఖ్య నిబంధనలు:

హెల్మెట్ తప్పనిసరి: ద్విచక్ర వాహనదారులు తమ ప్రాణ రక్షణ కోసం ప్రయాణ సమయంలో తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ ధరించాలి.

తాగి డ్రైవింగ్ వద్దు: మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపడం చట్టరీత్యా నేరం. ఇది మీ ప్రాణాలతో పాటు ఎదుటివారి ప్రాణాలకు కూడా ముప్పు.

లైసెన్స్ తప్పనిసరి: వాహనం నడిపే ప్రతి ఒక్కరూ చెల్లుబాటు అయ్యే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌ను తమ వెంట ఉంచుకోవాలి.

రోడ్డు వినియోగదారులందరూ ట్రాఫిక్ నిబంధనలను పాటించి ప్రమాద రహిత సమాజాన్ని నిర్మించడంలో సహకరించాలని ఎస్ఐ పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక పోలీస్ సిబ్బంది మరియు పెద్ద సంఖ్యలో వాహనదారులు పాల్గొన్నారు.

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PULUSU NAGARAJU, SURYAPETA

PULUSU NAGARAJU, SURYAPETA

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