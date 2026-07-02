JBM Bus: నేటి నుంచి జేబీఎం విద్యుత్ బస్సులు బంద్
JBM Bus: ప్రయాణికుల భద్రతే ధ్యేయంగా ఆర్టీసీ యాజమాన్యం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.
JBM Bus: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ జేబీఎం విద్యుత్ బస్సుల సర్వీసులను గురువారం (02-07-2026) నుంచి నిలిపివేస్తున్నట్లు యాజమాన్యం ప్రకటించింది. ఇటీవలి కాలంలో కరీంనగర్, వరంగల్ డిపో పరిధిలో బ్యాటరీ లీకేజీల వల్ల బస్సులు తగలబడటంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు.
ఈ ప్రమాదాలపై సరైన వివరణ, భరోసా ఇవ్వాలని జేబీఎం సంస్థను కోరినా స్పందన లేకపోవడంతో, ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది.
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