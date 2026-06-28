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Nalgonda: సీఎం సభకు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి దూరం

Nalgonda: నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలో నిర్వహించిన సీఎం బహిరంగ సభకు మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి ముందుగా ఊహించినట్లుగానే గైరహాజరయ్యారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 28 Jun 2026 8:36 PM IST
Nalgonda
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Nalgonda: సీఎం సభకు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి దూరం

నల్గొండ: నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలో నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి బహిరంగ సభకు మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి గైరహాజరయ్యారు.

ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన 11 మంది శాసనసభ్యుల్లో 10 మంది ఈ సభకు హాజరుకాగా.. ముందుగా ఊహించినట్లుగానే రాజగోపాల్‌రెడ్డి మాత్రం దూరంగా ఉన్నారు.

కాగా, జిల్లాలో ఇప్పటివరకు జరిగిన ఏ ఒక్క సీఎం సభలోనూ మునుగోడు ఎమ్మెల్యే పాల్గొనకపోవడం గమనార్హం.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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