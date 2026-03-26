OTT Movies : ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన సూపర్ హిట్ సినిమాలు..ఈ వారం మిస్ అవ్వకూడదు
OTT Movies : ఈ వారం (మార్చి 23-29) ఓటీటీలో వినోదాల విందు సిద్ధమైంది.
OTT Releases: సినిమా ప్రేమికులకు ఇప్పుడు థియేటర్లే కాదు, అరచేతిలో ఉండే స్మార్ట్ఫోన్ కూడా ఒక మినీ థియేటర్గా మారిపోయింది. ప్రతి వారం కొత్త కథలు, విభిన్న జోనర్లతో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగిస్తున్నాయి. మార్చి 23 నుండి 29 వరకు ఉన్న ఈ వారంలో నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, హాట్స్టార్ వంటి ప్రధాన సంస్థలు అదిరిపోయే కంటెంట్తో సిద్ధమయ్యాయి. యాక్షన్, హారర్, సస్పెన్స్, రొమాన్స్.. ఇలా మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా ఈ వారం ఏయే సినిమాలు సందడి చేయబోతున్నాయో ఓ లుక్కేద్దాం.
నెట్ఫ్లిక్స్:
మర్దానీ 3 (మార్చి 27): బాలీవుడ్ స్టార్ రాణి ముఖర్జీ పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్గా నటించిన ఈ చిత్రం ఈ వారానికి ప్రధాన ఆకర్షణ. క్రైమ్ , సోషల్ ఇష్యూస్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ యాక్షన్ డ్రామాపై భారీ అంచనాలున్నాయి.
సమ్థింగ్ వెరీ బ్యాడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ (మార్చి 23): ఒక అడవి ప్రాంతంలో జరిగే వివాహ వేడుక ఎలా భయానకంగా మారిందనేది ఈ హారర్ మినీ సిరీస్ కథాంశం.
డిటెక్టివ్ హోల్ (మార్చి 26): తన వ్యక్తిగత సమస్యలను ఎదుర్కొంటూనే సంక్లిష్టమైన కేసులను ఛేదించే ఒక డిటెక్టివ్ కథ ఇది. క్రైమ్ థ్రిల్లర్లని ఇష్టపడే వారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.
BTS: ది రిటర్న్: మ్యూజిక్ ప్రపంచంలో సంచలనం సృష్టించిన కే-పాప్ బ్యాండ్ BTS డాక్యుమెంటరీ కూడా మ్యూజిక్ లవర్స్ కోసం అందుబాటులోకి రానుంది.
డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్:
డేర్డెవిల్: బోర్న్ అగైన్ (సీజన్ 2 - మార్చి 24): మార్వెల్ అభిమానుల ఫేవరెట్ సూపర్ హీరో సిరీస్ 'డేర్డెవిల్' రెండో సీజన్తో రాబోతోంది. రాజకీయ కుట్రలు, నేర సామ్రాజ్యంపై పోరాటం ఇందులో హైలైట్.
కాట్టాన్ (మార్చి 27): మక్కల్ సెల్వన్ విజయ్ సేతుపతి నటించిన తమిళ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ఇది. ఒక పల్లెటూరి నేపథ్యంలో జరిగే వింత హత్యల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథ ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేయడం ఖాయం.
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
ఓ రోమియో (మార్చి 27): ప్రేమ ,ప్రతీకారం నేపథ్యంలో సాగే ఈ డార్క్ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ ఇప్పటికే థియేటర్లలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
ప్రెట్టీ లేథల్ & బైట్ (మార్చి 25): యాక్షన్ ప్రియుల కోసం ఈ ఒరిజినల్ మూవీ మరియు వెబ్ సిరీస్ అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
ఈటీవీ విన్
తెలుగు స్ట్రెయిట్ సినిమాల కోసం ఎదురుచూసే వారి కోసం ఈటీవీ విన్ ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ను తీసుకొచ్చింది.
సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని: మార్చి 22 నుంచే స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ చిత్రం కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి చూసేలా ఉంటుంది.
మొత్తానికి ఈ వారం ఓటీటీ ప్రపంచం విభిన్న రంగులతో కళకళలాడుతోంది. మీకు హారర్ కావాలంటే నెట్ఫ్లిక్స్, యాక్షన్ కావాలంటే హాట్స్టార్, రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్స్ కోసం ప్రైమ్ వీడియోను ఫాలో అయిపోవచ్చు. కాబట్టి, ఈ వారాంతాన్ని మీ ఫేవరెట్ సినిమాలతో ఎంజాయ్ చేసేలా ప్లాన్ చేసుకోండి.