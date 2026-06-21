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Toxic Release Date : ఎట్టకేలకు ముహూర్తం ఖరారు.. యష్ 'టాక్సిక్' రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్..!

Toxic Release Date : కన్నడ పరిశ్రమ నుండి వచ్చి ‘కేజీఎఫ్’ చిత్రాలతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కథానాయకుడు యష్ నటిస్తున్న సరికొత్త చిత్రం..

G Krishna
Published on: 21 Jun 2026 1:13 PM IST
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Toxic Release Date : కన్నడ పరిశ్రమ నుండి వచ్చి ‘కేజీఎఫ్’ చిత్రాలతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కథానాయకుడు యష్ నటిస్తున్న సరికొత్త చిత్రం 'టాక్సిక్' (Toxic). గత కొంతకాలంగా ఈ సినిమా విడుదల తేదీ విషయంలో రకరకాల వాయిదాలు, ఊహాగానాలు వినిపించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే వీటన్నింటికీ తెరదించుతూ చిత్ర బృందం ఎట్టకేలకు ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ భారీ యాక్షన్ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆగస్టు 26వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. ఈ ప్రకటనతో అభిమానుల్లో జోష్ నెలకొంది.




గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో విలక్షణమైన కథ

ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ దర్శకురాలు గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత అయిన ఆమె, యష్‌ను ఇప్పటివరకు చూడని ఒక సరికొత్త లుక్ , విభిన్నమైన పాత్రలో చూపించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. డ్రగ్ మాఫియా , అంతర్జాతీయ నేపథ్యంతో కూడిన కథాంశంతో ఈ సినిమా రూపుదిద్దుకుంటోంది. కేజీఎఫ్ సిరీస్ తర్వాత యష్ నటిస్తున్న సినిమా కావడంతో, దీనిపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.

కెవిన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై భారీ నిర్మాణం

ఈ చలనచిత్రాన్ని ‘కెవిన్ ప్రొడక్షన్స్’ బ్యానర్‌పై అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా, భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నారు. సాంకేతికంగానూ, నిర్మాణ విలువల పరంగానూ ఎక్కడా రాజీ పడకుండా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో పలువురు ప్రముఖ భారతీయ నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

వాయిదాల పర్వానికి తెర.. ఆగస్టు 26న వేట షురూ

నిజానికి ఈ సినిమాను ముందే విడుదల చేయాలని భావించినప్పటికీ, కోవిడ్ అనంతర పరిస్థితులు, గ్రాఫిక్స్ పనులు , భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ ఆలస్యం కావడం వల్ల వాయిదాల పర్వం కొనసాగింది. సరైన సమయంలో, ఎంతో గ్రాండ్‌గా సినిమాను తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతోనే చిత్ర యూనిట్ ఈ ఆగస్టు 26వ తేదీని ఖరారు చేసింది. భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలోనే ఇదొక అత్యంత క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌గా నిలవబోతోంది. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, టీజర్ , పాటల అప్‌డేట్స్ త్వరలోనే రానున్నాయి.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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