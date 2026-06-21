Toxic Release Date : ఎట్టకేలకు ముహూర్తం ఖరారు.. యష్ 'టాక్సిక్' రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్..!
Toxic Release Date : కన్నడ పరిశ్రమ నుండి వచ్చి ‘కేజీఎఫ్’ చిత్రాలతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కథానాయకుడు యష్ నటిస్తున్న సరికొత్త చిత్రం..
Toxic Release Date : కన్నడ పరిశ్రమ నుండి వచ్చి ‘కేజీఎఫ్’ చిత్రాలతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కథానాయకుడు యష్ నటిస్తున్న సరికొత్త చిత్రం 'టాక్సిక్' (Toxic). గత కొంతకాలంగా ఈ సినిమా విడుదల తేదీ విషయంలో రకరకాల వాయిదాలు, ఊహాగానాలు వినిపించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే వీటన్నింటికీ తెరదించుతూ చిత్ర బృందం ఎట్టకేలకు ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ భారీ యాక్షన్ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆగస్టు 26వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. ఈ ప్రకటనతో అభిమానుల్లో జోష్ నెలకొంది.
గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో విలక్షణమైన కథ
ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ దర్శకురాలు గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత అయిన ఆమె, యష్ను ఇప్పటివరకు చూడని ఒక సరికొత్త లుక్ , విభిన్నమైన పాత్రలో చూపించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. డ్రగ్ మాఫియా , అంతర్జాతీయ నేపథ్యంతో కూడిన కథాంశంతో ఈ సినిమా రూపుదిద్దుకుంటోంది. కేజీఎఫ్ సిరీస్ తర్వాత యష్ నటిస్తున్న సినిమా కావడంతో, దీనిపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.
కెవిన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై భారీ నిర్మాణం
ఈ చలనచిత్రాన్ని ‘కెవిన్ ప్రొడక్షన్స్’ బ్యానర్పై అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా, భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్నారు. సాంకేతికంగానూ, నిర్మాణ విలువల పరంగానూ ఎక్కడా రాజీ పడకుండా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో పలువురు ప్రముఖ భారతీయ నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
వాయిదాల పర్వానికి తెర.. ఆగస్టు 26న వేట షురూ
నిజానికి ఈ సినిమాను ముందే విడుదల చేయాలని భావించినప్పటికీ, కోవిడ్ అనంతర పరిస్థితులు, గ్రాఫిక్స్ పనులు , భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ ఆలస్యం కావడం వల్ల వాయిదాల పర్వం కొనసాగింది. సరైన సమయంలో, ఎంతో గ్రాండ్గా సినిమాను తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతోనే చిత్ర యూనిట్ ఈ ఆగస్టు 26వ తేదీని ఖరారు చేసింది. భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలోనే ఇదొక అత్యంత క్రేజీ ప్రాజెక్ట్గా నిలవబోతోంది. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, టీజర్ , పాటల అప్డేట్స్ త్వరలోనే రానున్నాయి.