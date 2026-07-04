Home సినిమాVetrimaaran Movies: దర్శకుడు వెట్రిమారన్‌ విజయానికి ఇదే కారణం...మనం వదిలేసిన అంశాలే కథలుగా

Vetrimaaran Movies: దర్శకుడు వెట్రిమారన్‌ విజయానికి ఇదే కారణం...మనం వదిలేసిన అంశాలే కథలుగా

మనం వదిలేసిన అంశాలను సున్నితంగా సినిమాల్లో చూపిస్తూ...కథనే హీరోగా మార్చే దర్శకుడు వెట్రిమారన్‌. తీసింది కొన్ని సినిమాలే అయినా జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు గెలుచుకున్న దర్శకుడు ఆయన.

Balachander
Published on: 4 July 2026 8:30 AM IST
Vetrimaaran Movies: దర్శకుడు వెట్రిమారన్‌ విజయానికి ఇదే కారణం...మనం వదిలేసిన అంశాలే కథలుగా
X

Vetrimaaran Movies: సినిమా రంగంలో వంద సినిమాలు తీసిన దర్శకుడి కంటే, తీసిన కొన్ని సినిమాలతోనే యావత్ దేశాన్ని తన వైపు తిప్పుకున్న దర్శకుడికి గుర్తింపు ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ కోవకే చెందుతారు తమిళ అగ్ర దర్శకుడు వెట్రిమారన్. మనం ప్రతిరోజూ వార్తల్లో చదివి, ఇవి మనకెందుకులే అని వదిలేసే చిన్న చిన్న సామాజిక అంశాలనే ఆయన తన సినిమాలకు బలమైన కథా వస్తువులుగా మార్చుకుంటారు. అదే ఆయన తిరుగులేని విజయానికి అసలు రహస్యం. ఇప్పటివరకు ఆయన కేవలం 5 సినిమాలు మాత్రమే తెరకెక్కించినా, ఏకంగా 5 జాతీయ అవార్డులు, 2 ఫిలింఫేర్ అవార్డులు అందుకొని ట్రేడ్ మార్క్ క్రియేట్ చేశారు. కమర్షియల్ హంగుల కంటే కథనే నమ్ముకునే వెట్రిమారన్ సినిమా సక్సెస్ ఫార్ములాను తెలుసుకుందాం.

కథే అసలైన హీరో... బలమైన ఎలివేషన్స్

వెట్రిమారన్ చిత్రాలైన 'పొల్లధవన్', 'ఆడుకులం', 'విశారనై', 'వడ చెన్నయ్', 'అసురన్' సినిమాలను గమనిస్తే... వాటన్నింటిలో కథే ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. కోడిపందేల నేపథ్యం, పోలీసుల అంతర్గత కుట్రలు, ముఠా కక్షలు, సమాజంలోని కుల ఘర్షణలు ఆయన సినిమాల్లో ప్రధానంగా కనిపిస్తాయి. సాధారణంగా సినిమాల్లో హీరో కోసం సీన్లు రాస్తారు, కానీ వెట్రిమారన్ మాత్రం కథలో నుంచే హీరోకు ఎలివేషన్స్ తీసుకువస్తారు. అందుకే ఆయన సినిమాల్లో ఏ ఒక్క సన్నివేశం కానీ, పాత్ర కానీ అనవసరంగా ఇరికించినట్టు అనిపించదు.

ఫార్ములా సినిమాలకు భిన్నంగా

ఈనాటి యాక్షన్ సినిమాల్లో వెగటు పుట్టించే కామెడీ, కథతో సంబంధం లేకుండా వచ్చే ఐటమ్ సాంగ్స్ సర్వసాధారణం అయిపోయాయి. కానీ వెట్రిమారన్ సినిమాల్లో సమయం, సందర్భం లేని పాటలు అస్సలు ఉండవు. ఇటీవలి కాలంలో వచ్చిన 'అసురన్' సినిమా చూసిన ప్రేక్షకుడి మైండ్ నుంచి కొన్ని రోజుల వరకు ఆ మూడ్ బయటకు పోదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అంతగా ప్రేక్షకుల హృదయాలను ప్రభావితం చేయగలగడం ఆయన ప్రత్యేకత.

బాలచందర్, బాలుమహేంద్రల వారసుడిగా

తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో లెజెండరీ దర్శకులైన కె.బాలచందర్, బాలు మహేంద్రల తర్వాత, సమాజంలోని చేదు నిజాలను కళ్లకు కట్టినట్టు చూపిస్తూ... అదే సమయంలో వాటిని వాణిజ్యపరంగా కూడా ఘనవిజయం సాధించేలా చేయడంలో వెట్రిమారన్ దిట్ట అని చెప్పొచ్చు. తీసిన ప్రతి సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించడమే దీనికి నిదర్శనం. సినిమాను కేవలం వినోద సాధనంగానే కాకుండా, సమాజానికి అద్దం పట్టే మాధ్యమంగా మలిచిన వెట్రిమారన్ శైలి నిజంగా అద్భుతం, అనుసరణీయం! ఇలాంటి దర్శకులు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంటారు.

VetrimaaranTamil CinemaAsuranVisaranaiVada ChennaiAadukalamPolladhavanTamil DirectorNational AwardIndian Cinema
Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X