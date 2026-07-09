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Thalapathy Vijay: విజయ్ ‘జన నాయగన్‌' విడుదల తేదీ ఖరారు!

Thalapathy Vijay: ఎట్టకేలకు సస్పెన్సుకు తెరపడింది.విజయ్ అభిమానుల గుండెలకు ఊరట కలిగింది. ఇక మిగిలింది చరిత్ర తిరగరాయడమే.

Srinivas Rao
Published on: 9 July 2026 12:12 PM IST
Thalapathy Vijay
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Thalapathy Vijay: విజయ్ ‘జన నాయగన్‌' విడుదల తేదీ ఖరారు!

Thalapathy Vijay: ఎట్టకేలకు సస్పెన్సుకు తెరపడింది. విజయ్ అభిమానుల గుండెలకు ఊరట కలిగింది. ఇక మిగిలింది చరిత్ర తిరగరాయడమే. అవును. విజయ్ ఆఖరి చిత్రం జన నాయగన్‌ అన్ని అడ్డంకుల్ని అధిగమించి ..థియేటర్స్ లో ప్రభంజనం సృష్టించడానికి సిద్ధం అయ్యింది. విజయ్ అభిమానులకు ఇది నిజంగా పండుగ లాంటి వార్త అని చెప్పవచ్చు.

తొలగిన సస్పెన్స్.. జూలై 24నే సందడి!

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత, ఆయన చివరి చిత్రం 'జన నాయగన్‌' ఎప్పుడు వస్తుందా అని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. సినిమా ప్రారంభం నుంచి అనేక వాయిదాలు పడటం, షూటింగ్ ఆలస్యం కావడం వంటి కారణాలతో అభిమానులలో కొంత నిరాశ నెలకొంది. అయితే, తాజాగా అందుతున్న విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమాను జూలై 24, 2026న విడుదల చేయడానికి చిత్ర బృందం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఇప్పటికే విదేశీ పంపిణీదారులకు కూడా ఈ విషయాన్ని తెలియజేయడంతో, అధికారికంగా తేదీ ఖరారైనట్లు స్పష్టమవుతోంది.

హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో భారీ ప్రాజెక్ట్

ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రానికి హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. విజయ్ చివరి సినిమా కావడంతో, దీనిని అత్యంత భారీ స్థాయిలో రూపొందించారు. ఇందులో పూజా హెగ్డే కథానాయికగా నటిస్తోంది. అలాగే, కీలక పాత్రల్లో మామిత బైజు, బాబీ డియోల్, గౌతమ్ మీనన్, ప్రకాష్ రాజ్, ప్రియమణి , నరైన్ వంటి దిగ్గజ నటులు నటించడం విశేషం. ఈ తారాగణం సినిమాపై అంచనాలను రెట్టింపు చేసింది.

అనిరుధ్ సంగీత సారథ్యం

ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆయన అందించిన పాటలు, నేపథ్య సంగీతం సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయని సమాచారం. కె.వి.ఎన్. ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం, విజయ్ కెరీర్‌లోనే ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోతుందని చిత్ర యూనిట్ నమ్ముతోంది. ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత వస్తున్న తొలి చిత్రం కావడంతో, రాష్ట్రవ్యాప్తంగానే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమాపై భారీ క్రేజ్ నెలకొంది. విజయ్ తన సినీ ప్రస్థానాన్ని ముగిస్తూ ఇస్తున్న ఈ వీడ్కోలు చిత్రం, అభిమానులకు మర్చిపోలేని అనుభూతిని ఇస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. జూలై 24న థియేటర్లు దళపతి నామస్మరణతో మారుమోగనున్నాయి. ఈ సినిమా రిలీజ్ కోసం విజయ్ ఫ్యాన్స్ ఇప్పటికే భారీ స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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