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Jana Nayagan: ఎట్టకేలకు థియేటర్లలోకి 'జన నాయకన్!

Jana Nayagan: నటుడి నుంచి రాజకీయ నాయకుడిగా మారి, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన విజయ్ నటించిన తాజా చిత్రం 'జన నాయకన్' కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Srinivas Rao
Published on: 2 July 2026 1:00 PM IST
Jana Nayagan
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Jana Nayagan: ఎట్టకేలకు థియేటర్లలోకి 'జన నాయకన్!

Jana Nayagan: నటుడి నుంచి రాజకీయ నాయకుడిగా మారి, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన విజయ్ నటించిన తాజా చిత్రం 'జన నాయకన్' కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సెన్సార్ పరమైన చిక్కులతో గత కొన్ని నెలలుగా వాయిదా పడుతూ వస్తున్న ఈ సినిమా, ఇప్పుడు విడుదలయ్యేందుకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. భారీ అంచనాల మధ్య రానున్న ఈ చిత్రం థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది.

సెన్సార్ అడ్డంకులు మరియు నిరీక్షణ

గత మే నెలలో విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పుడు, సినిమా విడుదల సులభతరం అవుతుందని అభిమానులు భావించారు. అయితే, గత ఆరు నెలలుగా సెన్సార్ బోర్డుతో చిత్ర బృందానికి అనేక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. జనవరి 9న జరగాల్సిన విడుదల, సెన్సార్ బోర్డు అభ్యంతరాల కారణంగా నిలిచిపోయింది. దీనిపై నిర్మాతలు కోర్టును ఆశ్రయించినప్పటికీ, ఫలితం దక్కకపోవడంతో సినిమా విడుదల అనిశ్చితిలో పడింది. దీనికి తోడు, అంతర్జాలంలో సినిమా లీక్ అవ్వడం నిర్మాతలకు పెద్ద నష్టాన్ని మిగిల్చింది. అయితే, ప్రస్తుత పరిణామాల దృష్ట్యా 'జన నాయకన్'కు త్వరలోనే 'ఏ' సర్టిఫికేట్ లభించే అవకాశం ఉంది.

విడుదల తేదీపై సందిగ్ధత

ఒకవేళ ఈ వారంలో సెన్సార్ ప్రక్రియ పూర్తయితే, జులై మధ్యలో లేదా చివరిలో సినిమాను విడుదల చేయాలని నిర్మాతలు యోచిస్తున్నారు. అయితే, అదే సమయంలో 'అర్జునన్ పెర్ పత్తు', 'జి.డి.ఎన్', 'అరుల్వాన్', 'అన్బే డయానా', 'ఇమ్మోర్టల్' , 'సత్యవాన్ సావిత్రి' వంటి పలు చిత్రాలు విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. జులై 31న 'డిసి' , 'సిగ్మా' సినిమాలు కూడా రాబోతున్నాయి. ఒకవేళ థియేటర్ల సమస్య ఉంటే, నిర్మాతలు ఆగస్టు వరకు వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు.

చిత్ర బృందం … కథాంశం

హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే, మమిత బైజు, గౌతమ్ మీనన్, ప్రియమణి , బాబీ డియోల్ వంటి వారు కీలక పాత్రలు పోషించారు. అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించగా, సత్యన్ సూర్యన్ ఛాయాగ్రహణం, ప్రదీప్ ఇ రాఘవ్ ఎడిటింగ్‌తో ఈ సినిమా రూపొందింది. ఈ చిత్రంలో, విజయ్ ఒక పవర్‌ఫుల్ పోలీస్ అధికారిగా కనిపించనున్నారు. భారీ అంచనాల నడుమ వస్తున్న ఈ చిత్రం, బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి విజయాన్ని నమోదు చేస్తుందో వేచి చూడాలి. కె.వి.ఎన్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించిన ఈ క్రైమ్ యాక్షన్ డ్రామా కోసం ప్రేక్షకులు ఎంతగానో వేచి చూస్తున్నారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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