Varun Tej: పెదనాన్న చిరంజీవిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని డ్యాన్స్ చేశా: వరుణ్ తేజ్
Varun Tej: మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'కొరియన్ కనకరాజు' కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
Varun Tej: మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'కొరియన్ కనకరాజు' కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ హారర్-కామెడీ చిత్రం ఆగస్టు 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఇటీవల కాలు విరగడంతో సుమారు మూడు నెలల పాటు ఇంటికే పరిమితమైన వరుణ్ తేజ్, తాజాగా అనంతపురంలో జరిగిన పాట లాంచ్ ఈవెంట్ ద్వారా మొదటిసారి బహిరంగంగా కనిపించి సందడి చేశారు.
అనంతపురంలో 'రాస గుమ్మడి' పాట విడుదల
ఈ సినిమా షూటింగ్ ఎక్కువ భాగం అనంతపురంలో జరగడంతో, చిత్రంలోని రెండో పాట 'రాస గుమ్మడి'ని అక్కడే గ్రాండ్గా లాంచ్ చేశారు. ఈ వేడుకలో వరుణ్ తేజ్ మాట్లాడుతూ, "మేము ఈ సినిమా షూటింగ్ ఇక్కడే ప్రారంభించాం కాబట్టి, రెండో పాటను అనంతపురంలోనే విడుదల చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం" అని తెలిపారు.
ఈ పాటలో తాను తన పెదనాన్న (చిరంజీవి) గారి డ్యాన్స్ ఎనర్జీని దృష్టిలో పెట్టుకుని స్టెప్స్ వేయడానికి ప్రయత్నించానని, అయితే కాలు ఇంకా పూర్తిగా కోలుకోకపోవడం వల్ల స్టేజ్ మీద డ్యాన్స్ చేయలేకపోతున్నానని ఆయన కాస్త నిరాశ వ్యక్తం చేశారు. గత మూడు నెలలుగా గాయం కారణంగా ఇంటి బయటకు రాలేదని, అనంతపురం ప్రజలు తనపై చూపించిన ప్రేమను ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటానని ఆయన భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.
చిత్ర విశేషాలు … సాంకేతిక నిపుణులు
యూవీ క్రియేషన్స్ , ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో వరుణ్ తేజ్ సరసన రితికా నాయక్ హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, కమెడియన్ సత్య కీలక పాత్రలో అలరించనున్నారు. ఎస్. థమన్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్, టీజర్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. తాజాగా విడుదలైన 'రాస గుమ్మడి' ఫోక్ సాంగ్కు కాసర్ల శ్యామ్ సాహిత్యం అందించగా, నల్గొండ గద్దర్ తన గొంతుతో ప్రాణం పోశారు. ఈ ప్రత్యేక పాటలో దక్ష నాగ్కర్ వరుణ్ తేజ్తో కలిసి స్టెప్స్ వేసి అలరించనున్నారు.
సూపర్నేచురల్ అంశాలతో కూడిన హారర్-కామెడీ జోనర్లో వస్తున్న ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులను వేగంగా పూర్తి చేసుకుంటున్న ఈ సినిమా, ఆగస్టు 7న థియేటర్లలో సందడి చేయడానికి సర్వం సిద్ధం చేసుకుంటోంది. గాయం నుంచి కోలుకుని మళ్లీ ప్రమోషన్లలోకి అడుగుపెట్టిన వరుణ్ తేజ్కు అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నారు.