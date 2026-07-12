Trisha: "మీ ప్రేమను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను"– త్రిష భావోద్వేగం!
Trisha: గాన కోకిల ఎస్. జానకి మరణం సంగీత ప్రపంచాన్ని శోకసంద్రంలో ముంచెత్తింది.
Trisha: గాన కోకిల ఎస్. జానకి మరణం సంగీత ప్రపంచాన్ని శోకసంద్రంలో ముంచెత్తింది. ఆమె లేని లోటు ఎవరూ తీర్చలేనిది. ఈ నేపథ్యంలో, నటి త్రిష తన ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా జానకి అమ్మతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టారు. 2018లో వచ్చిన బ్లాక్బస్టర్ సినిమా '96'లో జానకి గారు ఒక కీలక పాత్రలో నటించగా, ఆ సినిమాలో త్రిష కూడా భాగస్వామి కావడం విశేషం. జానకి గారి మృతిని త్రిష తన వ్యక్తిగత నష్టంగా భావిస్తూ నివాళులు అర్పించారు.
"మీ ప్రేమను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను"
సోషల్ మీడియాలో త్రిష రాసుకొచ్చిన ఆ ఎమోషనల్ నోట్ ప్రతి ఒక్కరినీ కదిలిస్తోంది. "నా కెరీర్లోనే '96' సినిమా చాలా ప్రత్యేకమైంది. ఆ సినిమాలో మీ పేరును (జానకి) మోయడం నా జీవితంలో దక్కిన గొప్ప గౌరవం. అంతకంటే ముఖ్యంగా, మిమ్మల్ని దగ్గరగా తెలుసుకోవడం, మీ ప్రేమను పొందడం నేను జీవితాంతం మర్చిపోలేను. నన్ను ఆప్యాయంగా హత్తుకోవడం, మీలోని దయ, ఆ చిరునవ్వులు.. అన్నీ నా కళ్లముందే కదులుతున్నాయి. ఎంత పెద్ద కళాకారులైనా ఎంత వినమ్రంగా ఉండాలో మీరు నాకు నేర్పారు. మీ స్వరమాధురి ఎప్పటికీ సజీవం. ప్రశాంతంగా విశ్రమించండి జానకి అమ్మ, మిమ్మల్ని చాలా మిస్ అవుతున్నాను," అంటూ త్రిష నివాళులర్పించారు.
'96' సినిమాలో ఆ మధుర జ్ఞాపకం
'96' సినిమాలో రామ్ (విజయ్ సేతుపతి), జానకి (త్రిష) కలిసి జానకి గారి ఇంటికి వెళ్లే సన్నివేశం ఎంత బాగుంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. సినిమాలో త్రిష పాత్రకు 'జానకి' అనే పేరు ఉండటం, ఆ పాత్ర తన అభిమాన గాయనిని కలవడం.. ఈ సంభాషణలు చాలా హృద్యంగా ఉంటాయి. మొదట థియేటర్ వెర్షన్ నుంచి ఈ సన్నివేశాలను తొలగించినప్పటికీ, తర్వాత విడుదలైనప్పుడు ప్రేక్షకులు దీన్ని ఎంతో ప్రేమించారు. ఆ షూటింగ్ సమయంలోనే త్రిషకు జానకి గారితో మంచి అనుబంధం ఏర్పడింది. ఆ జ్ఞాపకాలే ఇప్పుడు త్రిషను కన్నీటి పర్యంతం చేస్తున్నాయి.
మైసూరులో తుదిశ్వాస
కొంతకాలంగా వయోభారం, ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఎస్. జానకి గారు శనివారం తెల్లవారుజామున గుండెపోటుకు గురయ్యారు. మైసూర్లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆమె కన్నుమూశారు. ఈ విషాదకర వార్తను జానకి గారి మనవరాలు అప్సర స్వయంగా ధృవీకరించారు. ఆమె భౌతికంగా మనకు దూరమైనా, ఆమె పాడిన వేలకొద్దీ పాటలు, ఆమెతో కలిసి పనిచేసిన నటుల జ్ఞాపకాల్లో ఎస్. జానకి గారు ఎప్పటికీ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతారు.