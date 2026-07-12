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Trisha: "మీ ప్రేమను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను"– త్రిష భావోద్వేగం!

Trisha: గాన కోకిల ఎస్. జానకి మరణం సంగీత ప్రపంచాన్ని శోకసంద్రంలో ముంచెత్తింది.

Srinivas Rao
Updated on: 12 July 2026 11:57 AM IST
Trisha
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Trisha: "మీ ప్రేమను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను"– త్రిష భావోద్వేగం!

Trisha: గాన కోకిల ఎస్. జానకి మరణం సంగీత ప్రపంచాన్ని శోకసంద్రంలో ముంచెత్తింది. ఆమె లేని లోటు ఎవరూ తీర్చలేనిది. ఈ నేపథ్యంలో, నటి త్రిష తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా జానకి అమ్మతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టారు. 2018లో వచ్చిన బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమా '96'లో జానకి గారు ఒక కీలక పాత్రలో నటించగా, ఆ సినిమాలో త్రిష కూడా భాగస్వామి కావడం విశేషం. జానకి గారి మృతిని త్రిష తన వ్యక్తిగత నష్టంగా భావిస్తూ నివాళులు అర్పించారు.

"మీ ప్రేమను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను"

సోషల్ మీడియాలో త్రిష రాసుకొచ్చిన ఆ ఎమోషనల్ నోట్ ప్రతి ఒక్కరినీ కదిలిస్తోంది. "నా కెరీర్‌లోనే '96' సినిమా చాలా ప్రత్యేకమైంది. ఆ సినిమాలో మీ పేరును (జానకి) మోయడం నా జీవితంలో దక్కిన గొప్ప గౌరవం. అంతకంటే ముఖ్యంగా, మిమ్మల్ని దగ్గరగా తెలుసుకోవడం, మీ ప్రేమను పొందడం నేను జీవితాంతం మర్చిపోలేను. నన్ను ఆప్యాయంగా హత్తుకోవడం, మీలోని దయ, ఆ చిరునవ్వులు.. అన్నీ నా కళ్లముందే కదులుతున్నాయి. ఎంత పెద్ద కళాకారులైనా ఎంత వినమ్రంగా ఉండాలో మీరు నాకు నేర్పారు. మీ స్వరమాధురి ఎప్పటికీ సజీవం. ప్రశాంతంగా విశ్రమించండి జానకి అమ్మ, మిమ్మల్ని చాలా మిస్ అవుతున్నాను," అంటూ త్రిష నివాళులర్పించారు.

'96' సినిమాలో ఆ మధుర జ్ఞాపకం

'96' సినిమాలో రామ్ (విజయ్ సేతుపతి), జానకి (త్రిష) కలిసి జానకి గారి ఇంటికి వెళ్లే సన్నివేశం ఎంత బాగుంటుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. సినిమాలో త్రిష పాత్రకు 'జానకి' అనే పేరు ఉండటం, ఆ పాత్ర తన అభిమాన గాయనిని కలవడం.. ఈ సంభాషణలు చాలా హృద్యంగా ఉంటాయి. మొదట థియేటర్ వెర్షన్ నుంచి ఈ సన్నివేశాలను తొలగించినప్పటికీ, తర్వాత విడుదలైనప్పుడు ప్రేక్షకులు దీన్ని ఎంతో ప్రేమించారు. ఆ షూటింగ్ సమయంలోనే త్రిషకు జానకి గారితో మంచి అనుబంధం ఏర్పడింది. ఆ జ్ఞాపకాలే ఇప్పుడు త్రిషను కన్నీటి పర్యంతం చేస్తున్నాయి.

మైసూరులో తుదిశ్వాస

కొంతకాలంగా వయోభారం, ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఎస్. జానకి గారు శనివారం తెల్లవారుజామున గుండెపోటుకు గురయ్యారు. మైసూర్‌లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆమె కన్నుమూశారు. ఈ విషాదకర వార్తను జానకి గారి మనవరాలు అప్సర స్వయంగా ధృవీకరించారు. ఆమె భౌతికంగా మనకు దూరమైనా, ఆమె పాడిన వేలకొద్దీ పాటలు, ఆమెతో కలిసి పనిచేసిన నటుల జ్ఞాపకాల్లో ఎస్. జానకి గారు ఎప్పటికీ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతారు.


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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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