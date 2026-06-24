Trisha: ఒక్క ఫోటోతో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసిన త్రిష!
Trisha: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత విజయ్ జరుపుకున్న తొలి పుట్టినరోజు వేడుకలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
Trisha: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత విజయ్ జరుపుకున్న తొలి పుట్టినరోజు వేడుకలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. అందరి కళ్లు త్రిష కృష్ణన్ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ పైనే ఉన్నాయి. విజయ్ కి త్రిష పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలపడంతో వారిద్దరి మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయన్న ప్రచారానికి తెరపడింది. ఈ ఆసక్తికరమైన విశేషాలు మీకోసం.
వ్యక్తిగత వేడుకల్లో విజయ్, త్రిష
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా, అటు అగ్ర నటుడిగా విజయ్ తన 52వ పుట్టినరోజును జూన్ 22న ఎంతో నిరాడంబరంగా జరుపుకున్నారు. ఈ వేడుకకు తన సన్నిహితులు, తోటి నటుల నుండి భారీగా శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తాయి. ముఖ్యంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అయితే, అభిమానులు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న నటి త్రిష కృష్ణన్ ఎక్కడా కనిపించకపోవడంతో సోషల్ మీడియాలో రకరకాల ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. ముఖ్యంగా త్రిష ఆయనను ఇన్స్టాగ్రామ్లో అన్ఫాలో అయ్యారని ప్రచారం జరగడంతో అభిమానులు ఆందోళన చెందారు.
అయితే, అందరి సందేహాలకు సమాధానమిస్తూ త్రిష ఒక అందమైన ఫోటోను పంచుకున్నారు. ఆ ఫోటోలో విజయ్ కేక్ కట్ చేస్తుండగా, త్రిష ఆయనను ఎంతో ఆప్యాయంగా చూస్తూ కనిపించారు. ఈ ఫోటో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. "ప్రతిదీ సార్థకం చేసే వ్యక్తికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు" అంటూ త్రిష తనదైన శైలిలో రాసుకొచ్చిన క్యాప్షన్ వారిద్దరి మధ్య ఉన్న గాఢమైన బంధాన్ని చాటిచెబుతోంది.
తెర వెనుక బంధంపై చర్చలు
విజయ్, త్రిష ఇద్దరూ తెలుగు, తమిళ చిత్రసీమల్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన జోడీలలో ఒకరు. వీరు కలిసి నటించిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాలను అందుకున్నాయి. కొద్ది నెలలుగా వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం నడుస్తోందంటూ వార్తలు వినిపిస్తున్నప్పటికీ, వీరిద్దరూ ఈ విషయంపై ఎక్కడా బహిరంగంగా స్పందించలేదు.
విజయ్ రాజకీయ ప్రయాణంలో, ఎన్నికల సమయంలో కూడా త్రిష ఆయనకు అండగా నిలిచారు. విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పుడు కూడా ఆమె ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కనిపించడం విశేషం. ఏదేమైనా, పుట్టినరోజు వేడుకల్లో వారిద్దరి కలయిక అభిమానులకు పండుగలా అనిపించింది. వీరిద్దరి మధ్య ఏదో గొడవ జరిగిందని వచ్చిన వార్తలకు ఈ ఫోటోతో త్రిష ఫుల్స్టాప్ పెట్టారని చెప్పవచ్చు. విజయ్, త్రిషల వ్యక్తిగత విషయాలు ఎలా ఉన్నా, వారిద్దరి మధ్య ఉన్న స్నేహం మాత్రం చాలా ప్రత్యేకమైనదని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లో ఉంది. విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా తన బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూనే, వ్యక్తిగత జీవితానికి కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తుండటంపై అభిమానులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.