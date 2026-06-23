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విజయ్-త్రిష బంధానికి ఫుల్‌స్టాప్?

Trisha: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి , అగ్రనటుడు విజయ్ , నటి త్రిషల మధ్య స్నేహం గత కొన్ని నెలలుగా సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Srinivas Rao
Published on: 23 Jun 2026 11:24 AM IST
Trisha
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విజయ్-త్రిష బంధానికి ఫుల్‌స్టాప్?

Trisha: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి , అగ్రనటుడు విజయ్ , నటి త్రిషల మధ్య స్నేహం గత కొన్ని నెలలుగా సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే, తాజాగా త్రిష తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో విజయ్‌ను అన్‌ఫాలో చేయడం, అలాగే ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఎటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలపకపోవడం ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున ఊహాగానాలకు దారితీసింది. వీరి మధ్య ఉన్న 'మౌన' సంక్షోభంపై నెటిజన్లు ఆసక్తికరమైన చర్చలు జరుపుతున్నారు.

సోషల్ మీడియాలో కొత్త పరిణామం

గత కొన్నేళ్లుగా విజయ్ పుట్టినరోజున త్రిష ఆయనతో ఉన్న పాత ఫోటోలను పంచుకుంటూ, ఎంతో ఆత్మీయంగా శుభాకాంక్షలు చెప్పేవారు. కానీ, ఈ ఏడాది (జూన్ 22) ఆయన 52వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా త్రిష సోషల్ మీడియాలో ఎటువంటి పోస్ట్ చేయకపోవడం అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. దీనికి తోడు, ఆమె తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో విజయ్‌ను అన్‌ఫాలో చేయడంతో, వీరిద్దరి మధ్య ఏదో జరిగిందని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. విజయ్ భార్య సంగీత విడాకుల కేసు , త్రిషతో ఉన్నట్లు వస్తున్న రూమర్ల నేపథ్యంలో, ఈ పరిణామం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. అయితే, ఈ అంశంపై వీరిద్దరూ ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.

కెరీర్ పరంగా..

వృత్తిపరంగా చూస్తే, త్రిష చివరగా సూర్యతో కలిసి 'కరుప్పు' చిత్రంలో నటించారు. ఆర్‌.జె. బాలాజీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డు స్థాయి వసూళ్లను సాధించడమే కాకుండా, విమర్శకుల నుండి సానుకూల స్పందనను పొందింది.

మరోవైపు, విజయ్ ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లో పూర్తిగా బిజీగా ఉన్నారు. ఆయన నటించిన చివరి చిత్రం 'జన నాయకుడు' , హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో రూపొందింది. ఈ చిత్రం గత కొన్ని నెలలుగా అనేక వివాదాల్లో చిక్కుకుంది. సెన్సార్ బోర్డు నుండి అనుమతులు రాకపోవడం, ఆపై ఇంటర్నెట్‌లో సినిమా లీక్ కావడం వంటి కారణాలతో ఈ సినిమా విడుదల నిరవధికంగా వాయిదా పడింది. విజయ్ రాజకీయ అడుగులు , త్రిషతో ఉన్నట్లు చెబుతున్న ఈ దూరం, ప్రస్తుతం తమిళ సినీ వర్గాల్లో , రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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