సీఎం విజయ్తో దిల్ రాజు భేటీ.. వైరల్ ఫొటోస్!
Dil Raju: టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి , స్టార్ హీరో విజయ్ను చెన్నైలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.
Dil Raju: టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి , స్టార్ హీరో విజయ్ను చెన్నైలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఇటీవల జరిగిన తమిళనాడు ఎన్నికల్లో ఘనవిజయం సాధించి సీఎం పీఠాన్ని అధిష్టించిన విజయ్కు, ఆయన జన్మదినం సందర్భంగా ప్రత్యక్షంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసేందుకు దిల్ రాజు ఈ భేటీని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు పుష్పగుచ్ఛం అందించి, రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టిన ఆయన ప్రస్థానం విజయవంతం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా అభినందించారు.
ఈ సమావేశానికి సంబంధించిన విశేషాలను దిల్ రాజు కుమార్తె, నిర్మాత హన్షితా రెడ్డి తన సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. గతంలో వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'వారిసు' (వారసుడు) సినిమా ప్రయాణాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, ఈ కలయిక ఎంతో ఆత్మీయంగా జరిగిందని ఆమె పేర్కొన్నారు. హన్షితా రెడ్డి తన పోస్ట్లో ఇలా రాసుకొచ్చారు
"ఈరోజు నాన్న, తలపతి విజయ్ గారిని కలిసి ఆయనకు బర్త్డే విషెస్ తెలిపారు. అలాగే ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం విజయవంతం కావాలని అభినందించారు. 'వారిసు' సినిమా ద్వారా ఏర్పడిన వీరి బంధం, మళ్ళీ ఇలా కలుసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది."
ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. విజయ్ , దిల్ రాజుల మధ్య ఉన్న ఈ స్నేహపూర్వక బాంధవ్యం చూసి ఫ్యాన్స్ ఎంతో సంతోషిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు 'వారిసు' వంటి బ్లాక్బస్టర్ సినిమా కోసం కలిసి పనిచేసిన ఈ జోడీ, ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఇలా ప్రత్యేకంగా కలిసి పలకరించుకోవడం సినీ, రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తిని రేపుతోంది.