Shanthakumari : సినీ పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదం..ఆంధ్ర సోగ్గాడు శోభన్ బాబు సతీమణి కన్నుమూత
Shanthakumari : తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో 'ఆంధ్ర సోగ్గాడు'గా పేరొందిన దివంగత అగ్రనటుడు శోభన్ బాబు సతీమణి శాంతకుమారి (86) కన్నుమూశారు.
Shanthakumari : తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒకప్పుడు తనదైన నటన, అందంతో 'ఆంధ్ర సోగ్గాడు'గా ఒక వెలుగు వెలిగిన దివంగత అగ్రనటుడు శోభన్ బాబు కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఆయన సతీమణి శాంతకుమారి (86) చెన్నైలో కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా వయోసహజమైన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆమె, చెన్నైలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో బయటకు రాగానే ఒక్కసారిగా హాట్ టాపిక్గా మారింది. శోభన్ బాబు మన మధ్య లేకపోయినా ఆయన సినిమాలు, జ్ఞాపకాలు అభిమానులను ఎలా అలరిస్తున్నాయో, ఇప్పుడు ఆయన భార్య మరణవార్త కూడా అంతే దిగ్భ్రాంతిని కలిగించింది.
రెండు నెలల క్రితమే ఇంటర్వ్యూ
శాంతకుమారి మరణవార్త తెలియగానే శోభన్ బాబు అభిమానులు తీవ్ర శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు. కేవలం రెండు నెలల క్రితమే ఆమె ఒక ప్రముఖ టీవీ ఛానల్కు ప్రత్యేకంగా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. అప్పుడు ఎంతో ఆరోగ్యంగా, చురుగ్గా కనిపించిన ఆమె ఇంతలోనే కన్నుమూయడం ఏంటని అభిమానులు ఆరా తీశారు. అయితే గత కొన్ని రోజులుగా వయసు పైబడటం వల్ల వచ్చిన అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా ఆమె ఆరోగ్యం క్షీణించిందని, ఆసుపత్రిలో చేర్పించినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయిందని కుటుంబ సభ్యులు స్పష్టం చేశారు. చెన్నైలోనే ఆమె అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం అందింది.
అగ్ర హీరో భార్య అయినా ఆడంబరాలకు దూరం
తెలుగు ఇండస్ట్రీలో శోభన్ బాబు టాప్ హీరోగా, కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న ఫ్యామిలీ హీరోగా వెలుగొందారు. 2008లో ఆయన గుండెపోటుతో హఠాన్మరణం చెందిన సంగతి తెలిసిందే. భర్త స్టార్ సెలబ్రిటీ అయినప్పటికీ, శాంతకుమారి మాత్రం ఎప్పుడూ ప్రచారానికి, ఆడంబరాలకు చాలా దూరంగా ఉండేవారు. ఎలాంటి ఈవెంట్లలోనూ ఆమె కనిపించేవారు కాదు. భర్త మరణం తర్వాత కూడా ఆమె చెన్నైలోనే ఉంటూ తన పిల్లలతో కలిసి చాలా నిరాడంబరమైన, ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడిపారు. ఆమె పద్ధతి, నడత సినీ సర్కిల్స్లో ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలిచాయి.
శోభన్ బాబు సినీ రంగ ప్రవేశానికి ముందే వివాహం
శోభన్ బాబు సినిమాల్లోకి రాకముందే, అంటే 1958 మే 15న శాంతకుమారితో ఆయన వివాహం జరిగింది. ఎత్తుపల్లాలతో కూడిన ఆయన సినీ కెరీర్ ప్రారంభ దశ నుంచి అగ్ర హీరోగా ఎదిగే వరకు శాంతకుమారి ఆయనకు వెన్నుదన్నుగా నిలిచారు. ఈ దంపతులకు నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. వారిలో ముగ్గురు కుమార్తెలు మృదుల, ప్రశాంతి, నివేదిత కాగా.. ఒక కుమారుడు కరుణ శేషు ఉన్నారు. తండ్రి సూపర్ స్టార్ అయినప్పటికీ కరుణ శేషు సినిమాల వైపు రాకుండా తన తండ్రి బాటలోనే రియల్ ఎస్టేట్, ఇతర రంగాలలో విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్తగా స్థిరపడ్డారు.
సోషల్ మీడియాలో సెలబ్రిటీల సంతాపం
శాంతకుమారి మరణవార్త తెలుసుకున్న టాలీవుడ్ సినీ ప్రముఖులు, సెలబ్రిటీలు, శోభన్ బాబు అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదికగా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శోభన్ బాబుతో శాంతకుమారి ఉన్న పాత అరుదైన ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ ఆమె ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నారు. శోభన్ బాబు పిల్లలకు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఈ కష్ట సమయంలో దేవుడు ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలంటూ తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నారు.