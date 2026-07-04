Jana Nayagan: విజయ్ 'జన నాయగన్'పై క్లారిటీ వచ్చేసింది
Jana Nayagan: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ కథానాయకుడిగా నటించిన చివరి చిత్రం 'జన నాయగన్' కోసం కోట్లాది మంది అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
Jana Nayagan: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ కథానాయకుడిగా నటించిన చివరి చిత్రం 'జన నాయగన్' కోసం కోట్లాది మంది అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. రాజకీయాల్లోకి పూర్తిస్థాయిలో అడుగుపెట్టకముందు ఆయన నటించిన ఈ చిత్రం, విడుదలకు సంబంధించి కీలక అడుగులు పడుతున్నాయి. సెన్సార్ ప్రక్రియ చిక్కుముడులు వీడి, ఈ సినిమా థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు సమయం ఆసన్నమైంది.
సెన్సార్ చిక్కుముడులు వీడినట్టేనా?
ఎంతో కాలంగా సెన్సార్ బోర్డు వద్ద పెండింగ్లో ఉన్న ఈ చిత్రం, ఇటీవలే కీలక దశను దాటింది. సెన్సార్ బోర్డు ఈ చిత్రానికి 'ఏ' (A) సర్టిఫికేట్ జారీ చేసినట్లుగా సినీ వర్గాల్లో గట్టిగా వినిపిస్తోంది. అయితే, దీనిపై నిర్మాతల నుండి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. హింసాత్మక దృశ్యాలు , రాజకీయ పరమైన అంశాల నేపథ్యంలో బోర్డు కొన్ని మార్పులను సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం చిత్ర బృందం ఆ మార్పులను పూర్తి చేసే పనిలో ఉంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయితే, సినిమాకు లైన్ క్లియర్ అయినట్లే.
విడుదల తేదీపై ఉత్కంఠ
సినిమా థియేటర్లలోకి ఎప్పుడు వస్తుందనే అంశంపై నిర్మాతలు, పంపిణీదారులు , డిజిటల్ భాగస్వాముల మధ్య చర్చలు ఊపందుకున్నాయి. జూలై 23 లేదా 30 తేదీలను విడుదల కోసం పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. వచ్చే వారం పంపిణీదారులతో జరగబోయే కీలక సమావేశంలో తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. ఏ తేదీన సినిమా విడుదలవుతుందనేది త్వరలోనే స్పష్టత రానుంది.
అభిమానుల్లో పెరుగుతున్న అంచనాలు
విజయ్ రాజకీయ ప్రస్థానానికి ముందు వస్తున్న చివరి సినిమా కావడం వల్ల ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే కథానాయికగా నటించింది. ఎంతో కాలంగా వాయిదా పడుతూ వస్తున్న ఈ సినిమాను, వీలైనంత త్వరగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని నిర్మాతలు పట్టుదలగా ఉన్నారు. థియేటర్లలో విజయ్ మార్క్ యాక్షన్ , రాజకీయ అంశాలను చూడటానికి అభిమానులు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సెన్సార్ ధృవీకరణ పత్రం అందిన వెంటనే విడుదల తేదీపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.