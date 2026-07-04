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Jana Nayagan: విజయ్ 'జన నాయగన్'పై క్లారిటీ వచ్చేసింది

Jana Nayagan: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ కథానాయకుడిగా నటించిన చివరి చిత్రం 'జన నాయగన్' కోసం కోట్లాది మంది అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Srinivas Rao
Published on: 4 July 2026 12:03 PM IST
Jana Nayagan
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Jana Nayagan: విజయ్ 'జన నాయగన్'పై క్లారిటీ వచ్చేసింది

Jana Nayagan: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ కథానాయకుడిగా నటించిన చివరి చిత్రం 'జన నాయగన్' కోసం కోట్లాది మంది అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. రాజకీయాల్లోకి పూర్తిస్థాయిలో అడుగుపెట్టకముందు ఆయన నటించిన ఈ చిత్రం, విడుదలకు సంబంధించి కీలక అడుగులు పడుతున్నాయి. సెన్సార్ ప్రక్రియ చిక్కుముడులు వీడి, ఈ సినిమా థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు సమయం ఆసన్నమైంది.

సెన్సార్ చిక్కుముడులు వీడినట్టేనా?

ఎంతో కాలంగా సెన్సార్ బోర్డు వద్ద పెండింగ్‌లో ఉన్న ఈ చిత్రం, ఇటీవలే కీలక దశను దాటింది. సెన్సార్ బోర్డు ఈ చిత్రానికి 'ఏ' (A) సర్టిఫికేట్ జారీ చేసినట్లుగా సినీ వర్గాల్లో గట్టిగా వినిపిస్తోంది. అయితే, దీనిపై నిర్మాతల నుండి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. హింసాత్మక దృశ్యాలు , రాజకీయ పరమైన అంశాల నేపథ్యంలో బోర్డు కొన్ని మార్పులను సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం చిత్ర బృందం ఆ మార్పులను పూర్తి చేసే పనిలో ఉంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయితే, సినిమాకు లైన్ క్లియర్ అయినట్లే.

విడుదల తేదీపై ఉత్కంఠ

సినిమా థియేటర్లలోకి ఎప్పుడు వస్తుందనే అంశంపై నిర్మాతలు, పంపిణీదారులు , డిజిటల్ భాగస్వాముల మధ్య చర్చలు ఊపందుకున్నాయి. జూలై 23 లేదా 30 తేదీలను విడుదల కోసం పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. వచ్చే వారం పంపిణీదారులతో జరగబోయే కీలక సమావేశంలో తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. ఏ తేదీన సినిమా విడుదలవుతుందనేది త్వరలోనే స్పష్టత రానుంది.

అభిమానుల్లో పెరుగుతున్న అంచనాలు

విజయ్ రాజకీయ ప్రస్థానానికి ముందు వస్తున్న చివరి సినిమా కావడం వల్ల ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే కథానాయికగా నటించింది. ఎంతో కాలంగా వాయిదా పడుతూ వస్తున్న ఈ సినిమాను, వీలైనంత త్వరగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని నిర్మాతలు పట్టుదలగా ఉన్నారు. థియేటర్లలో విజయ్ మార్క్ యాక్షన్ , రాజకీయ అంశాలను చూడటానికి అభిమానులు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సెన్సార్ ధృవీకరణ పత్రం అందిన వెంటనే విడుదల తేదీపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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