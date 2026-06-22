ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ తొలి పుట్టినరోజు...ప్రముఖుల శుభాకాంక్షలు!
Thalapathy Vijay: తమిళనాడు అగ్ర కథానాయకుడు, ప్రజా నాయకుడు దళపతి విజయ్ పుట్టినరోజు ఘనంగా జరిగింది.
Thalapathy Vijay: తమిళనాడు అగ్ర కథానాయకుడు, ప్రజా నాయకుడు దళపతి విజయ్ పుట్టినరోజు ఘనంగా జరిగింది. సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులు ఆయన సినీ ప్రయాణాన్ని, రాజకీయ అడుగుజాడలను నెమరువేసుకుంటూ పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు చేసుకున్నారు. మరోవైపు ఆయన రాబోయే చిత్రం 'జన నాయకుడు' అప్డేట్ కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూసినా, చిత్రబృందం నుండి ఎలాంటి ప్రకటన రాకపోవడం కొంత నిరాశను మిగిల్చింది.
సినీ, రాజకీయ ప్రముఖుల శుభాకాంక్షల వెల్లువ
విజయ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సినీ , రాజకీయ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు సోషల్ మీడియా ద్వారా తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. ప్రపంచస్థాయి నాయకులు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ , రాహుల్ గాంధీ ఆయనకు ప్రత్యేకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్ విజయ్ను తన "ప్రియమైన తమ్ముడు"గా సంబోధిస్తూ, లక్షలాది మంది అభిమానుల ప్రేమ ఆయనకు దక్కడం అభినందనీయమని పేర్కొన్నారు. ప్రముఖ నటుడు రాఘవ లారెన్స్ ఈ రోజును చాలా ప్రత్యేకం అని అభివర్ణించగా, దుల్కర్ సల్మాన్ తన సందేశంలో తెరపైనే కాకుండా ప్రజల హృదయాల్లో విజయ్ ఒక చెరగని ముద్ర వేశారని ప్రశంసించారు.
అభిమానుల ఉత్సాహం.. 'జన నాయకుడు'పై ఆసక్తి
నయనతార, విశాల్, కుష్బూ సుందర్ , మలయాళ సూపర్ స్టార్ మమ్ముట్టి వంటి నటీనటులు కూడా విజయ్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కుష్బూ సుందర్ ఆయనను తన సోదరుడిగా పేర్కొంటూ, ప్రజా జీవితంలో విజయ్ మరింత విజయం సాధించాలని కోరుకున్నారు. నటుడు విశాల్, విజయ్ చేపట్టిన రాజకీయ ప్రయాణాన్ని, ప్రజలతో ఆయనకు పెరుగుతున్న అనుబంధాన్ని ప్రత్యేకంగా కొనియాడారు.
ప్రస్తుతం విజయ్ నటిస్తున్న 'జన నాయకుడు' చిత్రంపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా నుండి ఏదైనా కొత్త సమాచారం వస్తుందని అభిమానులు ఆశించారు. అయితే, మేకర్స్ నుండి ఎలాంటి అప్డేట్ రానప్పటికీ, విజయ్ పై ఉన్న అభిమానంతో సోషల్ మీడియాలో ఆయన పుట్టినరోజు ట్రెండింగ్గా నిలిచింది. సినిమా రంగానికి స్వస్తి పలికి, రాజకీయాల్లోకి పూర్తిస్థాయిలో అడుగుపెడుతున్న విజయ్, ఇకపై ప్రజలకు మరింత చేరువ కావాలని ఆయన సన్నిహితులు, అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.