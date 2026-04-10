Thalapathy Vijay: దళపతి విజయ్‌కు బిగ్ షాక్ ‘జన నాయగన్’ సీన్స్ లీక్

Thalapathy Vijay:దళపతి విజయ్ ఆఖరి చిత్రం 'జన నాయగన్' నుండి కీలక సన్నివేశాలు,పాట లీక్ అయ్యాయి.

Naresh.k
Published on: 10 April 2026 10:36 AM IST
Thalapathy Vijay
Thalapathy Vijay

Jana Nayagan : తమిళ నటుడు, దళపతి విజయ్ ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఒకవైపు ఎన్నికల ప్రచారం, మరోవైపు తన కెరీర్‌లోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఆఖరి సినిమా ‘జన నాయగన్’ రిలీజ్ పనులతో ఆయన తీరిక లేకుండా గడుపుతున్నారు. సరిగ్గా ఇలాంటి సమయంలోనే విజయ్‌కు ఊహించని షాక్ తగిలింది. సోషల్ మీడియాలో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కీలక దృశ్యాలు ప్రత్యక్షమవ్వడం ఇప్పుడు కోలీవుడ్‌లో కలకలం రేపుతోంది.

ఐదు నిమిషాల సీన్.. ఓ పాట లీక్

సాధారణంగా పెద్ద హీరోల సినిమాలకు లీకుల బెడద ఉంటుంది. కానీ ‘జన నాయగన్’ విషయంలో ఇది కాస్త శృతిమించింది. ఈ సినిమాలోని అత్యంత కీలకమైన ఐదు నిమిషాల నిడివి గల ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌తో పాటు, ఒక సాంగ్ కూడా ఇంటర్నెట్‌లో లీక్ అయింది. ఈ వీడియోలు క్షణాల్లో వైరల్ కావడంతో చిత్ర బృందం ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురైంది. వెంటనే అప్రమత్తమైన మేకర్స్, సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు ఈ లీకులకు కారకులైన వారిని గుర్తించే పనిలో ఉన్నారు.

వివాదాల సుడిగుండంలో ‘జన నాయగన్’

విజయ్ కెరీర్‌లో ఇదే ఆఖరి సినిమా కావడంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ సినిమాకు ఆది నుంచి అడ్డంకులు ఎదురవుతూనే ఉన్నాయి. నిజానికి ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా జనవరిలో విడుదల కావాల్సింది. కానీ పలు కారణాలతో వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. సినిమాలోని కొన్ని రాజకీయ సన్నివేశాలు మరియు కోర్టు వివాదాల కారణంగా సెన్సార్ బోర్డు నుంచి క్లియరెన్స్ రావడంలో తీవ్ర జాప్యం జరిగింది. విజయ్ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశిస్తున్న తరుణంలో, ఈ సినిమాలోని డైలాగులు ప్రత్యర్థులను ఉద్దేశించి ఉన్నాయనే చర్చ కూడా వివాదాలకు కారణమైంది.

రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

గత మూడు నెలలుగా ఏదో ఒక వివాదంతో వార్తల్లో నిలుస్తున్న ‘జన నాయగన్’ ఎట్టకేలకు విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. అందుతున్న తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమాను ఏప్రిల్ 24వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేసేందుకు చిత్ర బృందం ప్లాన్ చేస్తోంది. సమ్మర్ హాలిడేస్ , ఎన్నికల వాతావరణం సినిమాకు ప్లస్ అవుతాయని భావిస్తున్నారు.

అభిమానుల్లో ఆందోళన

తమ అభిమాన హీరోను వెండితెరపై చూసే ఆఖరి అవకాశం కావడంతో విజయ్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఎమోషనల్‌గా ఉన్నారు. ఇలాంటి సమయంలో లీకులు రావడం వారిని కలవరపెడుతోంది. సినిమాను థియేటర్లలోనే చూద్దాం.. లీకైన వీడియోలను షేర్ చేయకండి అంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఫ్యాన్స్ క్యాంపెయిన్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా దళపతి విజయ్ మేనియా తగ్గదని ‘జన నాయగన్’ చుట్టూ ఉన్న హైప్ నిరూపిస్తోంది. మరి ఏప్రిల్ 24న బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ ‘జన నాయకుడు’ ఎలాంటి సునామీ సృష్టిస్తాడో వేచి చూడాలి.

Naresh.k

Naresh.k

