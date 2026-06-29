టాలీవుడ్ జూలై బర్త్డే డైరీ: ఈ నెలలో పుట్టినరోజు జరుపుకునే సినీ ప్రముఖులు వీరే!
Celebrities Birthdays In July 2026: జూలై నెలలో టాలీవుడ్కు చెందిన పలువురు స్టార్ హీరోలు, సీనియర్ నటులు మరియు దిగ్గజ సాంకేతిక నిపుణులు పుట్టినరోజులు జరుపుకోనున్నారు.
Celebrities Birthdays In July 2026: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో (Tollywood) ప్రతి నెల ఎవరో ఒక స్టార్ హీరో లేదా సినీ ప్రముఖుల పుట్టినరోజు వేడుకలు ఉండనే ఉంటాయి. అయితే, జూలై నెల టాలీవుడ్కు ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. ఈ నెలలో పరిశ్రమకు చెందిన ఎంతో మంది దిగ్గజ సంగీత దర్శకులు, బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలలైన నటులు, వైవిధ్యమైన దర్శకులు మరియు స్టార్ హీరోలు తమ పుట్టినరోజులను జరుపుకోనున్నారు. జూలై నెలలో బర్త్డేస్ జరుపుకునే ఆ సినీ తారల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
మొదటి వారం (జూలై 1 నుండి జూలై 7):
జూలై మొదటి వారంలోనే టాలీవుడ్కు చెందిన కీలక వ్యక్తుల పుట్టినరోజులు ఉన్నాయి.
జూలై 2 - గౌతమి: ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్, ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో నటించిన సీనియర్ నటి గౌతమి ఈ రోజున పుట్టినరోజు జరుపుకుంటారు.
జూలై 5 - శ్రీనివాస్ అవసరాల: నటుడిగా, దర్శకుడిగా, రచయితగా టాలీవుడ్లో తనదైన ముద్ర వేసిన క్లాసిక్ మేకర్ శ్రీనివాస్ అవసరాల బర్త్డే ఈ రోజే.
జూలై 7 - ఎం. ఎం. కీరవాణి: 'నాటు నాటు' పాటతో తెలుగు సినిమా కీర్తిని ఆస్కార్ స్థాయికి తీసుకెళ్లిన దిగ్గజ సంగీత దర్శకులు కీరవాణి గారి పుట్టినరోజు ఈ రోజే కావడం విశేషం.
జూలై 7 - మాస్టర్ మహేంద్రన్: చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా 'దేవి' వంటి చిత్రాలతో అలరించి, ప్రస్తుతం నటుడిగా రాణిస్తున్న మహేంద్రన్ కూడా ఇదే రోజున జన్మించారు.
రెండో వారం మరియు మూడో వారం (జూలై 11 నుండి జూలై 20):
ఈ వారాల్లో టాలీవుడ్ పాపులర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు మరియు హాస్యనటుల బర్త్డేస్ ఉన్నాయి.
జూలై 11 - మురళీ శర్మ: తన వైవిధ్యమైన నటనతో విలనిజం, కామెడీ, సెంటిమెంట్ పండించగల టాలెంటెడ్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ మురళీ శర్మ పుట్టినరోజు.
జూలై 13 - వెంకటేష్ మహా: 'కేరాఫ్ కంచరపాలెం', 'ఉమామహేశ్వర ఉగ్రరూపస్య' వంటి విలక్షణమైన చిత్రాలను అందించిన దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా బర్త్డే.
జూలై 19 - అనన్య నాగళ్ల: 'మల్లేశం', 'వకీల్ సాబ్' సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు చెరువైన యువ నటి అనన్య నాగళ్ల ఈ రోజున పుట్టినరోజు జరుపుకుంటారు.
జూలై 20 - తనికెళ్ల భరణి: నటుడిగా, రచయితగా, దర్శకుడిగా, కవిగా బహుముఖ ప్రజ్ఞను చాటిన సీనియర్ నటుడు తనికెళ్ల భరణి గారి పుట్టినరోజు ఈ రోజే.
జూలై 20 - శ్రీనివాస్ రెడ్డి: టాలీవుడ్లో ఎన్నో సినిమాల్లో తన టైమింగ్ కామెడీతో నవ్వించిన ప్రముఖ హాస్యనటుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి కూడా ఇదే రోజున జన్మించారు.
ఆఖరి వారం (జూలై 26 నుండి జూలై 29):
నెల ఆఖరి వారంలో ఇద్దరు క్రేజీ హీరోలతో పాటు ఒక లెజెండరీ యాక్టర్ బర్త్డేస్ ఉన్నాయి.
జూలై 26 - నవదీప్: 'జై', 'చందమామ' వంటి చిత్రాలతో అలరించి, అటు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్, ఇటు సినిమాల్లో యాక్టివ్గా ఉండే నటుడు నవదీప్ పుట్టినరోజు.
జూలై 28 - దుల్కర్ సల్మాన్: మలయాళ స్టార్ హీరో అయినప్పటికీ 'మహానటి', 'సీతారామం' వంటి బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల గుండెల్లో స్థానం సంపాదించుకున్న దుల్కర్ సల్మాన్ బర్త్డే ఈ రోజే.
జూలై 29 - రాజేంద్ర ప్రసాద్: తన అద్భుతమైన హాస్య నటనతో 'నటకిరీటి'గా గుర్తింపు తెచ్చుకుని, ప్రస్తుతం విలక్షణమైన తండ్రి, తాత పాత్రల్లో అలరిస్తున్న సీనియర్ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి పుట్టినరోజుతో జూలై నెల సెలబ్రేషన్స్ ముగుస్తాయి.
సినీ అభిమానులందరూ జూలై నెలలో తమ అభిమాన తారలకు సోషల్ మీడియా వేదికగా పెద్ద ఎత్తున బర్త్డే విషెస్ చెప్పేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.