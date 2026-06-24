సౌత్ ఇండస్ట్రీపై తమన్నా ఘాటు వ్యాఖ్యలు!
Tamannaah Bhatia: దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో మహిళల ప్రాతినిధ్యం , హీరోయిన్లపై ఉన్న అంచనాల గురించి నటి తమన్నా భాటియా తాజాగా ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Tamannaah Bhatia: దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో మహిళల ప్రాతినిధ్యం , హీరోయిన్లపై ఉన్న అంచనాల గురించి నటి తమన్నా భాటియా తాజాగా ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ‘పెద్ది’ సినిమా చర్చల నేపథ్యంలో, వాణిజ్య సినిమాల్లో మహిళలను చూసే కోణంపై ఆమె స్పందిస్తూ, పరిశ్రమలో నటీమణులు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను బయటపెట్టారు. సౌత్ ఇండస్ట్రీలో ఒక హీరోయిన్గా నిలదొక్కుకోవడం ఎంత కష్టమో ఆమె వివరించారు.
సౌత్ ఇండస్ట్రీ అంటేనే ఒక ప్రత్యేకమైన చూపు!
ఫోర్బ్స్ ఇండియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తమన్నా మాట్లాడుతూ, హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో నటీమణులకు తమకు నచ్చిన మార్గాన్ని ఎంచుకునే అవకాశం ఉంటుందని, అక్కడ కేవలం నటనకు ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్రలు లేదా గ్లామర్ పాత్రలు అని విభజన ఉంటుందని తెలిపారు. కానీ, దక్షిణాది సినిమాల్లో పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
"నేను సౌత్ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన కొత్తలో, ఇక్కడ వాతావరణం ఎందుకు అలా ఉంటుందో అర్థం చేసుకున్నాను. ఇదొక పితృస్వామ్య ధోరణిలో లేదా మహిళలను చూసే చూపులో ఒక ప్రత్యేకమైన కోణం కనిపిస్తుంది. ఆ చూపు మహిళలను గౌరవించేలా ఉండదు" అని తమన్నా కుండబద్ధలు కొట్టారు.
నాయికలపై రెట్టింపు భారం
మెయిన్స్ట్రీమ్ దక్షిణాది సినిమాల్లో మహిళలు బహుముఖ పాత్రలను పోషించాల్సి ఉంటుందని ఆమె అన్నారు. భావోద్వేగాలతో కూడిన సన్నివేశాల్లో నటించడంతో పాటు, గ్లామర్ ఒలకబోయడం, మాస్ పాటల్లో స్టెప్పులు వేయడం వంటివన్నీ ఏకకాలంలో చేయాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి ఒత్తిడి , అంచనాల మధ్య నిలదొక్కుకోవడమే నాయికలకు అతి పెద్ద సవాలు అని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.
‘ఐటమ్ సాంగ్స్’ అనే పదంపై తమన్నా అసహనం
సినిమాల్లోని ప్రత్యేక గీతాలను (డ్యాన్స్ ట్రాక్స్) 'ఐటమ్ సాంగ్స్' అని పిలవడాన్ని తమన్నా తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. వాటిని కేవలం ఉత్సవాలు లేదా పార్టీ పాటలుగా మాత్రమే చూడాలని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. కరీనా కపూర్, కత్రినా కైఫ్ వంటి నటీమణుల పాటలు ఎలాగైతే సినిమాలకు అతీతంగా ప్రజాదరణ పొందాయో, అలాగే ఈ పాటలు కూడా స్వతంత్ర గుర్తింపును కలిగి ఉంటాయని ఆమె వివరించారు.
కెరీర్ పరంగా బిజీగా..
ఇక తన వృత్తిపరమైన విషయానికి వస్తే, తమన్నా చివరిగా 'ఒదెల 2' చిత్రంలో కనిపించారు. ప్రస్తుతం సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రాతో కలిసి 'వ్యాన్' చిత్రంలో నటిస్తున్నారు, ఇది ఈ ఏడాదే విడుదల కానుంది. అలాగే బాలాజీ మోషన్ పిక్చర్స్ నిర్మాణంలో రానున్న 'రాగిణి ఎంఎంఎస్ 3'లో కూడా ఆమె నటిస్తున్నారు. 'పెద్ది' వంటి సినిమాల చర్చల నేపథ్యంలో, తమన్నా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీశాయి.