SVR: ఎస్వీఆర్ వర్థంతి స్పెషల్... తెలుగుతెర నిండుదనం... కనుబొమలతోనే విశ్వరూపం
తెలుగు తెరపై గాంభీర్య రూపం, కనుబొమ్మలతోనే హావభావాలు పలికించగల ఏకైక నటుడు ఎవరు అంటే ఎస్వీఆర్ అని చెబుతారు. ఎస్వీఆర్ చేసిన సినిమాలు కొన్నే అయినా... అద్భుతం అని చెప్పగల పాత్రల్లో నటించి మెప్పించాడు.
SVR: తెలుగు వెండితెరపై గంభీరమైన కంఠస్వరం, నడకలో రాజసం, కేవలం కనుబొమల కదలికలతోనే నవరసాలను పండించగల అసాధారణ నటన అనగానే మనకు గుర్తొచ్చే ఏకైక మహానటుడు 'ఎస్.వి.రంగారావు'. ఒక ఘటోత్కచుడిగా, ఒక కీచకుడిగా, ఒక రావణాసురుడిగా ఆయన పోషించిన పౌరాణిక పాత్రలు తెలుగు సినీ చరిత్ర ఉన్నంతవరకు అమరంగా నిలిచిపోతాయి. జులై 18 ఆ 'విశ్వనట చక్రవర్తి' వర్ధంతి. ఈ సందర్భంగా తెలుగు చిత్రసీమ ఆయన భౌతిక స్మృతులను తలుచుకుంటూ గుండె నిండా గౌరవంతో నివాళులు అర్పిస్తోంది. కేవలం 56 ఏళ్ల ప్రాయంలోనే గుండెపోటుతో ఆయన మనకు దూరమైనా, మూడు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ సినీ ప్రస్థానంలో దాదాపు 300 కి పైగా చిత్రాలలో నటించి సాటిలేని అగ్ర నటుడిగా నిలిచారు. గ్లోబల్ లెజెండ్ చార్లీ చాప్లిన్ చేత సైతం ప్రశంసలు అందుకున్న ఏకైక భారతీయ నటుడి జీవన ప్రయాణాన్ని తెలుసుకుందాం.
ఫైర్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగం వదిలి.. జంషెడ్పూర్ కూలీగా మారి..
1918 జూలై 3న కృష్ణా జిల్లా నూజివీడులో జన్మించిన సామర్ల వెంకట రంగారావు గారు బి.ఎస్సీ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. నటనపై ఉన్న అమితమైన మక్కువతో ఫైర్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాన్ని సైతం వదిలేసి, 1946 లో 'వరూధిని' అనే చిత్రం ద్వారా వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. మొదటి సినిమా ఆశించిన విజయం సాధించకపోవడంతో అవకాశాలు రాక, తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల ఆయన జంషెడ్పూర్ వెళ్లి 'టాటా స్టీల్' కంపెనీలో బడ్జెట్ అసిస్టెంట్గా నెలకు కొద్దిపాటి జీతానికి ఉద్యోగం చేయాల్సి వచ్చింది. కానీ కళామతల్లి ఆయన్ను వదల్లేదు. 1947 లో వివాహం జరిగిన తర్వాత మళ్లీ మద్రాసు పిలుపు రావడంతో వెనక్కి వచ్చారు. 'షావుకారు' చిత్రం ఆయనకు గుర్తింపు నివ్వగా, 1951 లో వచ్చిన క్లాసిక్ హిస్టరీ 'పాతాళ భైరవి' లోని నేపాల మాంత్రికుడి పాత్ర ఆయన సినీ జీవితాన్ని పూర్తిగా మలుపు తిప్పింది.
ఇండోనేషియా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ రికార్డు ... చార్లీ చాప్లిన్ ప్రశంసలు
దక్షిణ భారత చలనచిత్ర రంగంలో అగ్ర హీరోతో సమానంగా స్టార్ స్టేటస్ అందుకున్న మొట్టమొదటి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఎస్వీఆర్. 'నర్తనశాల' చిత్రంలో ఆయన కీచకుడిగా ప్రదర్శించిన నటనకు గాను 'జకార్తా ఆఫ్రో-ఆసియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్' లో ఉత్తమ నటుడి అవార్డు లభించింది. ఈ అరుదైన గౌరవం అందుకున్న ఏకైక భారతీయ నటుడు ఆయనే. 1954లో వచ్చిన బంగారు పాప చిత్రంలో ఎస్వీఆర్ గారి నటనను చూసి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత హాస్యనటుడు చార్లీ చాప్లిన్ సైతం ఫిదా అయ్యారు.
తన చివరి శ్వాస వరకు నటనకే అంకితమైన ఆయన, 1974 జులై 18న మద్రాసులో కన్నుమూశారు. ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 'బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్' అవార్డును నెలకొల్పింది. భౌతికంగా ఆయన మన మధ్య లేకపోయినా, తెలుగు సినిమా రూపం ఉన్నంతవరకు ఆ గంభీర హావభావాలు మన హృదయాలలో నిలిచే ఉంటాయి.