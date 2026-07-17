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ముందే రానున్న సుమంత్ 'న్యూటన్స్ థర్డ్ లా'!

Newton’s 3rd Law: సుమంత్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న సరికొత్త సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'న్యూటన్స్ థర్డ్ లా'.

Srinivas Rao
Published on: 17 July 2026 10:36 AM IST
Newton’s 3rd Law
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ముందే రానున్న సుమంత్ 'న్యూటన్స్ థర్డ్ లా'!

Newton’s 3rd Law: సుమంత్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న సరికొత్త సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'న్యూటన్స్ థర్డ్ లా'. ఈ సినిమా కోసం సినీ ప్రియులు ఎంతగానో వేచి చూస్తున్నారు. అయితే, సినిమా విడుదల విషయంలో చిత్రబృందం తాజాగా ఒక అదిరిపోయే అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. సాధారణంగా సినిమాలు వాయిదా పడుతుంటాయి, కానీ ఈసారి సీన్ రివర్స్! అనుకున్న సమయం కంటే ముందే ఈ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని మేకర్స్ నిర్ణయించారు. దీని ప్రకారం, జూలై 31న ఈ సినిమా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

సినిమాపై ప్రేక్షకులలో ఉన్న క్రేజ్, ఈ సినిమా కచ్చితంగా ఈ ఏడాదిలోనే బెస్ట్ థ్రిల్లర్‌గా నిలుస్తుందనే నమ్మకంతోనే చిత్రబృందం ఈ ముందస్తు విడుదలకు మొగ్గు చూపింది. ఇప్పటికే విడుదలైన టైటిల్ , ప్రచార చిత్రాలు సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచేశాయి.

ఈ చిత్రంలో సుమంత్‌తో పాటు జగపతి బాబు, శ్రీనివాస్ అవసరాల వంటి నటులు ఉండటం ఈ సినిమాకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్న జగపతి బాబు నటన, శ్రీనివాస్ అవసరాల పెర్ఫార్మెన్స్ ఈ థ్రిల్లర్ కథను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తాయని, వీరిద్దరి కాంబినేషన్ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తుందని సినీ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

సుమంత్ కెరీర్‌లో ఇది ఒక భిన్నమైన ప్రయత్నమని ట్రైలర్‌ చూస్తేనే అర్థమవుతోంది. దర్శకుడు ప్రతి సన్నివేశాన్ని చాలా పక్కా ప్లానింగ్‌తో, ఊపిరి బిగబట్టేలా థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్‌తో డిజైన్ చేశారని తెలుస్తోంది. మొత్తానికి సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడే వారికి ఈ సినిమా ఒక పక్కా విందులా ఉండబోతోంది. జూలై 31న ఆ ఉత్కంఠను వెండితెరపై చూసేందుకు రెడీ అయిపోండి!

Newton’s 3rd LawSumanthJagapathi BabuSrinivasa AvasaralaRelease DateTollywood
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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