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ప్యారిస్‌లో రాజమౌళి సందడి: లెజెండరీ దర్శకుడితో అరుదైన భేటీ!

SS Rajamouli: ప్రపంచ ప్రఖ్యాత భారతీయ దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి మరో అరుదైన గౌరవాన్ని అందుకున్నారు.

Srinivas Rao
Published on: 29 Jun 2026 1:12 PM IST
ప్యారిస్‌లో రాజమౌళి సందడి: లెజెండరీ దర్శకుడితో అరుదైన భేటీ!
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ప్యారిస్‌లో రాజమౌళి సందడి: లెజెండరీ దర్శకుడితో అరుదైన భేటీ!

SS Rajamouli: ప్రపంచ ప్రఖ్యాత భారతీయ దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి మరో అరుదైన గౌరవాన్ని అందుకున్నారు. ప్యారిస్‌లోని ప్రముఖ సినీమాథెక్యూ ఫ్రాంకోయిస్ వేదికగా జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో, ఆస్కార్ విజేత, లెజెండరీ ఫ్రెంచ్ దర్శకుడు కోస్టా గావ్రాస్‌తో ఆయన భేటీ అయ్యారు. ఈ మధుర క్షణాన్ని రాజమౌళి సోషల్ మీడియాలో పంచుకోగా, ఆ చిత్రం ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

ప్రపంచ వేదికపై భారతీయ సినిమా సత్తా

దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తన ప్రతిభతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు. ఇటీవల ప్యారిస్‌లో ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'బాహుబలి', 'ఆర్ఆర్ఆర్' చిత్రాల ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు జరిగాయి. ప్యారిస్‌లోని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన సినీమాథెక్యూ ఫ్రాంకోయిస్ వేదికపై తన చిత్రాలు ప్రదర్శితం కావడం గొప్ప గౌరవమని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే, తన సినిమాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దక్కుతున్న ఈ గుర్తింపు ఊహించనిదని, ఇది తన కెరీర్‌లోనే ఒక మరుపురాని జ్ఞాపకమని ఆయన భావోద్వేగంతో వెల్లడించారు.

లెజెండరీ దర్శకుడి ప్రశంసలు

ఈ పర్యటనలో రాజమౌళికి లభించిన అతిపెద్ద ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే, కోస్టా గావ్రాస్ వంటి దిగ్గజ దర్శకుడు స్వయంగా ఆయనను అభినందించడం. ప్రపంచ సినిమా చరిత్రలో చెరగని ముద్ర వేసిన కోస్టా గావ్రాస్ వంటి వ్యక్తి నుండి ప్రశంసలు రావడం, భారతీయ సినిమాకు దక్కిన గొప్ప గౌరవంగా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ భేటీ గురించి రాజమౌళి మాట్లాడుతూ, తన భావాలను మాటల్లో వర్ణించలేనని, భారతీయ సినిమాను ఎంతో ఆప్యాయతతో స్వీకరించిన కోస్టా గావ్రాస్‌కు, ఆ సంస్థ కుటుంబానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

అంతర్జాతీయంగా పెరుగుతున్న క్రేజ్

రాజమౌళి ప్యారిస్ పర్యటన కేవలం సినిమాల ప్రదర్శనకే పరిమితం కాలేదు. ప్రపంచ స్థాయి సినీ నిపుణులు, మేధావులు ఆయన పనితనాన్ని ఎంతలా ఆరాధిస్తున్నారో ఈ ఘటన స్పష్టం చేస్తోంది. ప్యారిస్‌లో ఆయనకు లభించిన ఆదరణ, భారతీయ చిత్రపరిశ్రమ ఖ్యాతిని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లడంలో రాజమౌళి పాత్ర ఎంత కీలకమో తెలియజేస్తోంది. అభిమానులు ఈ అరుదైన ఫోటోను సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా షేర్ చేస్తూ, తమ అభిమాన దర్శకుడిని అభినందిస్తున్నారు. గ్లోబల్ వేదికపై రాజమౌళి ప్రస్థానం రోజురోజుకూ మరింత ఉత్సాహంగా సాగుతోంది. ఈ గౌరవం ఆయన తదుపరి చిత్రాలపై కూడా భారీ అంచనాలను పెంచుతోంది. రాజమౌళి ప్రతిభకు ఇది ఒక నిదర్శనమని సినీ ప్రేమికులు ముక్తకంఠంతో కొనియాడుతున్నారు.

SS RajamouliCosta GavrasCinémathèque Française
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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