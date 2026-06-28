వారణాసికు ఇదే ప్రాణం: రాజమౌళి
Varanasi: విశ్వవిఖ్యాత దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న తాజా చిత్రం 'వారణాసి'. సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ఈ పాన్-ఇండియా చిత్రం ప్రస్తుతం చిత్ర పరిశ్రమలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
Varanasi: విశ్వవిఖ్యాత దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న తాజా చిత్రం 'వారణాసి'. సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ఈ పాన్-ఇండియా చిత్రం ప్రస్తుతం చిత్ర పరిశ్రమలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. భారీ అంచనాల మధ్య రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం, 2027 ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో భారీ స్థాయిలో విడుదల కానుంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రమోషన్ల కోసం రాజమౌళి పారిస్లో పర్యటిస్తున్నారు.
భారీ కాన్వాస్.. అద్భుతమైన కథాంశం
'వారణాసి' చిత్రాన్ని ఒక గ్లోబల్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్గా రాజమౌళి తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఆఫ్రికా అడవులు, అంటార్కిటికా మంచు ప్రాంతాలు, రామాయణ కాలపు నేపథ్యం, ఊహించని ప్రకృతి వైపరీత్యాల నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది. ఈ సినిమా సమయ ప్రయాణం (Time Travel) నేపథ్యంలో సాగే ఒక గొప్ప దృశ్యకావ్యమని, ఇందులో తండ్రీకొడుకుల మధ్య ఉండే భావోద్వేగ బంధం సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుందని రాజమౌళి వెల్లడించారు.
కీలక దశకు షూటింగ్
సినిమా చిత్రీకరణ తుది దశకు చేరుకుంది. ఇప్పటికే అత్యంత భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలను పూర్తి చేసిన చిత్రబృందం, ప్రస్తుతం పాత్రల మధ్య ఉండే సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తోంది. సెప్టెంబర్ చివరినాటికి లేదా అక్టోబర్ ప్రారంభానికి షూటింగ్ మొత్తం పూర్తి చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు వేగవంతం కానున్నాయి. ఐమాక్స్ అనుభవాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ చిత్రాన్ని అత్యున్నత సాంకేతిక ప్రమాణాలతో రూపొందిస్తున్నారు.
భారీ తారాగణం … సాంకేతిక బృందం
ఈ సినిమాలో మహేష్ బాబు 'రుద్ర' అనే శక్తివంతమైన పాత్రలో నటిస్తుండగా, ప్రియాంక చోప్రా కథానాయికగా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ విలన్గా నటిస్తున్నారు. ప్రముఖ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ కూడా ఇందులో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఎం.ఎం. కీరవాణి సంగీతం అందిస్తుండగా, కె.ఎల్. నారాయణ మరియు ఎస్.ఎస్. కార్తికేయ ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ను నిర్మిస్తున్నారు.