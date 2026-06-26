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మహేష్ బాబు 'వారణాసి' షూటింగ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చిన జక్కన్న!

SS Rajamouli: టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, సంచలన దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కలయికలో వస్తున్న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'వారణాసి'.

Srinivas Rao
Published on: 26 Jun 2026 3:21 PM IST
SS Rajamouli
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మహేష్ బాబు 'వారణాసి' షూటింగ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చిన జక్కన్న!

SS Rajamouli: టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, సంచలన దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కలయికలో వస్తున్న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'వారణాసి'. ఈ సినిమా కోసం తెలుగు ప్రేక్షకులతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. తాజాగా ఫ్రాన్స్‌లో జరిగిన 'అన్నేసీ యానిమేషన్ ఫెస్టివల్'లో పాల్గొన్న రాజమౌళి, ఈ సినిమా షూటింగ్ అప్‌డేట్‌పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

షూటింగ్ చివరి దశకు.. అక్టోబర్ నాటికి ముగింపు?

'బాహుబలి: ది ఎటర్నల్ వార్' ప్రమోషన్ కోసం అన్నేసీ ఫెస్టివల్‌కు వెళ్లిన రాజమౌళి, అక్కడి ప్యానెల్‌లో 'వారణాసి' గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. "సినిమా షూటింగ్‌లో మెజారిటీ భాగం పూర్తయింది. ప్రధానమైన భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలన్నీ ఇప్పటికే షూట్ చేశాం. ప్రస్తుతం కథలోని చిన్న చిన్న సన్నివేశాలు, అనుసంధాన దృశ్యాలను తెరకెక్కిస్తున్నాం. సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ నాటికి షూటింగ్ మొత్తం పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది" అని రాజమౌళి వెల్లడించారు.

ఏప్రిల్ 2027లో భారీ రిలీజ్

భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 7, 2027న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయడానికి చిత్రబృందం ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రంలో మహేష్ బాబు సరసన ప్రియాంక చోప్రా కథానాయికగా నటిస్తుండగా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. దుర్గా ఆర్ట్స్ పతాకంపై కె.ఎల్. నారాయణ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుండగా, ఆస్కార్ విజేత ఎం.ఎం. కీరవాణి సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు.

రాజమౌళి గ్లోబల్ విజన్

రాజమౌళి తన ప్రతీ చిత్రంలో ఏదో ఒక కొత్త ప్రయోగాన్ని పరిచయం చేస్తుంటారు. 'వారణాసి' ద్వారా ఆయన ఏ తరహా అద్భుతాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరిస్తారన్నది ఇప్పుడు సస్పెన్స్‌గా మారింది. షూటింగ్ చివరి దశకు చేరుకోవడంతో, త్వరలోనే సినిమా ప్రమోషన్ల ప్రక్రియ కూడా మొదలుకానుందని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 2027 కోసం అభిమానులు ఇప్పటికే కౌంట్‌డౌన్ మొదలుపెట్టేశారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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