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Srinivasa Mangapuram: ‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్

Srinivasa Mangapuram: సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి మనవడు, మహేష్ బాబు గారి మేనల్లుడు జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని వెండితెరకు పరిచయం కాబోతున్న చిత్రం 'శ్రీనివాస మంగాపురం’.

Srinivas Rao
Published on: 4 July 2026 12:33 PM IST
Srinivasa Mangapuram
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Srinivasa Mangapuram: ‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్

Srinivasa Mangapuram: సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి మనవడు, మహేష్ బాబు గారి మేనల్లుడు జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని వెండితెరకు పరిచయం కాబోతున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'శ్రీనివాస మంగాపురం’. 'ఆర్ ఎక్స్ 100', 'మంగళవారం' చిత్రాలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు అజయ్ భూపతి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎన్నో అంచనాల మధ్య రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం విడుదల తేదీని తాజాగా నిర్మాతలు ప్రకటించారు.

జూలై 30న గ్రాండ్ రిలీజ్

ఈ చిత్రం గతంలో జూలై 9న విడుదల కావాల్సి ఉన్నప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇతర చిత్రాలతో పోటీని నివారించేందుకు విడుదల తేదీని జూలై 30కి వాయిదా వేసినట్లు సమాచారం. ఈ విషయాన్ని ధృవీకరిస్తూ, "ఈ వర్షాకాలంలో అత్యంత ఉద్వేగభరితమైన ప్రేమకథను వెండితెరపై చూసేందుకు సిద్ధమవ్వండి" అంటూ చిత్రబృందం అధికారిక పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ అనౌన్స్‌మెంట్ తో అభిమానుల్లో ఉత్సాహం రెట్టింపు అయ్యింది.

ఆకట్టుకుంటున్న ప్రచార చిత్రాలు

దర్శకుడు అజయ్ భూపతి ఈ చిత్రాన్ని కేవలం ప్రేమకథగానే కాకుండా, తనదైన శైలిలో యాక్షన్ మిళితం చేస్తూ రూపొందించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన మూడు పాటలు , టీజర్‌లకు ప్రేక్షకుల నుండి మంచి స్పందన లభించింది. తిరుపతి నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని , రాషా తడాని కెమిస్ట్రీ హైలైట్‌గా నిలవనుంది.

ప్రధాన తారాగణం … సాంకేతిక నిపుణులు

బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ తనయ రాషా తడాని ఈ చిత్రం ద్వారా తెలుగు తెరకు పరిచయం అవుతున్నారు. సీనియర్ నటుడు డాక్టర్ మోహన్ బాబు గారు ఈ సినిమాలో విలన్‌గా (వెంకటప్పయ్య నాయుడు పాత్రలో) నటిస్తుండటం సినిమాకు అదనపు ఆకర్షణ. ఈ చిత్రాన్ని సి. అశ్విని దత్ సమర్పించగా, పి. కిరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. సంగీతాన్ని జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ అందించగా, జయకృష్ణ ఐఎస్‌సీ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలను నిర్వహించారు. థియేటర్లలో జూలై 30న ఈ సినిమా ఎలాంటి సంచలనం సృష్టిస్తుందో వేచి చూడాలి.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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