Tollywood: మే 1 నుంచి థియేటర్లు బంద్?
Tollywood: తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో అద్దె , పర్సెంటేజీ పద్ధతుల మధ్య వివాదం మరోసారి చిచ్చు రేపింది. మల్టీప్లెక్స్ల తరహాలోనే సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలోనూ ఆదాయ పంపిణీ జరగాలని తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ తీసుకున్న నిర్ణయం, నిర్మాతల మండలితో ఘర్షణకు దారితీసింది. మే 1 నుండి థియేటర్ల మూసివేత హెచ్చరికలతో టాలీవుడ్ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది.
అద్దె వర్సెస్ వాటా
దశాబ్దాలుగా సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లు ఫిక్స్డ్ అద్దె ప్రాతిపదికన నడుస్తున్నాయి. సినిమా ఫలితంతో సంబంధం లేకుండా నిర్మాత థియేటర్ యజమానికి నిర్ణీత అద్దె చెల్లించాలి. అయితే, ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న నిర్వహణ ఖర్చులు, కరెంట్ బిల్లుల వల్ల ఈ విధానం వల్ల తాము తీవ్రంగా నష్టపోతున్నామని ఎగ్జిబిటర్లు వాదిస్తున్నారు. మల్టీప్లెక్స్లలో అమలవుతున్న పర్సెంటేజీ విధానాన్ని (వసూళ్లలో వాటా) సింగిల్ స్క్రీన్లలోనూ ప్రవేశపెట్టాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఎగ్జిబిటర్ల ప్రతిపాదన ఇదే!
హైదరాబాద్లోని 23 ప్రధాన థియేటర్లలో ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేయనున్న ఈ నూతన పర్సెంటేజీ విధానం ప్రకారం, సినిమా వసూళ్ల పంపిణీలో వారాల వారీగా మార్పులు ఉంటాయి. ఎగ్జిబిటర్ల ప్రతిపాదన మేరకు, సినిమా విడుదలైన మొదటి వారం వసూళ్లలో థియేటర్ యాజమాన్యాలకు 60 శాతం వాటా దక్కుతుంది. ఆ తర్వాతి రెండవ వారంలో ఈ వాటా 50 శాతానికి మారుతుంది. ఇక సినిమా ప్రదర్శన మూడవ వారానికి చేరుకున్నప్పుడు, వసూళ్లలో థియేటర్లకు 40 శాతం వాటా ఇచ్చేలా ఈ ఒప్పందాన్ని రూపొందించారు. ఈ పద్ధతి ద్వారా మల్టీప్లెక్స్ల తరహాలోనే సింగిల్ స్క్రీన్లకు కూడా పారదర్శకమైన ఆదాయం లభిస్తుందని ఎగ్జిబిటర్ల సంఘం భావిస్తోంది.
నిర్మాతల గిల్డ్ తీవ్ర అభ్యంతరం
తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ నిర్ణయాన్ని నిర్మాతల గిల్డ్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. థియేటర్లకు ఇంత భారీ స్థాయిలో పర్సెంటేజీలు ఇవ్వడం అసాధ్యమని, ఇది ఇప్పటికే రిస్క్లో ఉన్న నిర్మాతలపై అదనపు భారం మోపడమేనని స్పష్టం చేసింది. అద్దె పద్ధతిలోనే పారదర్శకత ఉంటుందని, పర్సెంటేజీ విధానం వల్ల చిన్న నిర్మాతలు మరింత ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారని గిల్డ్ ప్రతినిధులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
మే 1 నుంచి థియేటర్ల బంద్?
ఈ వివాదంపై చర్చించేందుకు ఏప్రిల్ 30 వరకు గడువు విధిస్తూ తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ డెడ్లైన్ విధించింది. తమ డిమాండ్లు నెరవేరని పక్షంలో మే 1 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లను మూసివేస్తామని ఎగ్జిబిటర్లు హెచ్చరించారు. వేసవి సెలవుల సీజన్లో పెద్ద సినిమాలు విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో ఈ సంక్షోభం నెలకొనడం పరిశ్రమ వర్గాల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మరి ఈ వివాదానికి ఏప్రిల్ నెలాఖరులోపు ఎలాంటి పరిష్కారం లభిస్తుందో వేచి చూడాలి.